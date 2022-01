Žilinka a opozičné strany sú podľa Remišovej pokrytci, pri dohode s USA im ide len o popularitu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Postoj predstaviteľov strany Smer-SD, Hlas-SD a generálneho prokurátora Maroša Žilinku považuje vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová za pokrytectvo a prevracanie kabátov za účelom získavania osobnej popularity.Zároveň uviedla, že útoky lídra opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú sú neakceptovateľné a do slušnej politiky nepatria. Remišová rozhodnutie prezidentky podporiť dohodu s USA bez podania na Ústavný súd SR uvítala. Vníma to totiž ako dôležitý signál pre členské štáty NATO, ktoré dohodu už podpísali. Dodala, že strana Za ľudí obrannú dohodu s USA podporí aj v parlamente.„Rada by som všetkých ubezpečila, že ide o štandardnú rámcovú zmluvu technického charakteru. Jej podpísanie a následná ratifikácia v Národnej rade SR znamená napĺňanie nášho členstva v NATO a je v našom národnom záujme. Bolo by nezodpovedné hazardovať s obranyschopnosťou Slovenska a podliehať účelovému spájaniu tejto otázky s referendom, ktoré je iba súčasťou stratégie opozície vrátiť sa k moci,“ konštatovala Remišová.