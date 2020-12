Žilinka bude žiadať personálne zmeny na generálnej prokuratúre, za námestníka nechce spolukandidáta

Chce organizačnú zmenu

U Kováčika našli neotvorené spisy

11.12.2020 (Webnoviny.sk) - Medzi námestníkmi nového generálneho prokurátora Maroša Žilinku nebude žiadny so spolukandidátov, ktorý sa uchádzal o túto funkciu. Žilinka to povedal v piatkovej relácii Braňo Závodský Naživo Rádia Expres.Potvrdil, že by nových námestníkov rád predstavil budúci týždeň. Prvé kroky Žilinku po jeho vymenovaní smerovali podľa jeho slov na Generálnu prokuratúru SR, kde s vedením riešil napríklad otázku zmeny organizačnej štruktúry, ktorá by mala prispieť k jednotnosti presadzovania trestnej politiky či k efektívnejšiemu využívaniu ľudských kapacít.„Rozprávali sme sa aj o tom, že budem navrhovať Národnej rade SR organizačnú zmenu aj pokiaľ ide o úrad špeciálnej prokuratúry či o výmenu personálneho obsadenia,“ uviedol Žilinka s tým, že by chcel personálne posilniť špeciálnu prokuratúru.„Je absurdné, aby na oddelení boja proti korupcii pracovali piati prokurátori,“ podotkol a dodal, že by mal mať v tomto smere aj podporu vlády SR.Nový generálny prokurátor sa v relácii vyjadril aj k rozsudku Špecializovaného trestného súdu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej „Ja sa ten rozsudok snažím ako prokurátor pochopiť, ale nedarí sa mi to. Nepovažujem ho za správny a už vôbec nie za náležite odôvodnený. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry v danej veci podal odvolanie a verím, že Najvyšší súd SR rozhodne zákonným a spravodlivým spôsobom,“ povedal Žilinka aj z pozície poškodeného, keďže táto trestná vec súvisí aj s údajnou prípravou jeho vraždy.To, že sa špeciálny prokurátor Dušan K. ocitol vo väzbe a je trestne stíhaný je podľa Žilinku hanba pre prokuratúru. Zastal sa však prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry, „pretože nemali nič spoločné s tým, z čoho je Dušan K. obvinený“.Nový generálny prokurátor zároveň potvrdil, že po tom, ako vzali Dušana K. do väzby, vykonali analýzu spisov, ktoré mal v kancelárii.„Bolo tam myslím 110 spisov. Nie sú to všetko otvorené spisy a mali byť pôvodne v archíve. Nevedno, z akého dôvodu ich mal pán špeciálny prokurátor u seba v kancelárii. Tieto spisy však boli ihneď prerozdelené, koná sa v nich a v niektorých zaznamenávame zásadné posuny. Napríklad, v kauze Gorila bolo v pomerne krátkom čase vznesené obvinenie,“ vysvetlil Žilinka.Doplnil, že boli dané pokyny na vykonanie previerok zákonnosti a plynulosti postupu Dušana K. Zároveň dodal, že skúmať budú aj veci, v ktorých bývalý špeciálny prokurátor zastavil trestné stíhanie, respektíve zrušil obvinenie.