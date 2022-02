Žilinka by sa mal za vyjadrenia k obrannej dohode s USA zodpovedať, podľa Zemanovej chcel len politikárčiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka by sa mal za svoje vyjadrenia k obrannej dohode s USA zodpovedať. Myslí si to predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová, ktorá to uviedla v sobotnej diskusnej relácii Sobotné dialógy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).Reagovala tým na Žilinkovo tvrdenie, že Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou USA je pre Slovensko nevýhodná a podobná okupačnej zmluve z roku 1968.„Maroš Žilinka chcel svojimi vyjadreniami iba politikárčiť. Nič viac za tým nie je," dodala Zemanová.