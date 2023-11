Žilinka dal v prípade čurillovcov preskúmať zákonnosť konania a rozhodnutí o námietkach zaujatosti vyšetrovateľa ÚIS

Vyšetrovanie viedol zaujatý vyšetrovateľ

Inšpekcia i prokuratúra majú problém

9.11.2023 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka vo štvrtok uložil prvému námestníkovi generálneho prokurátora Jozefovi Kanderovi , aby v trestnej veci proti obvineným príslušníkom NAKA dôsledne preskúmal zákonnosť konania a rozhodnutí o námietkach zaujatosti konajúceho vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby podaných od vznesenia obvinenia.„Podmienkou zákonného a spravodlivého rozhodnutia v každej trestnej veci môže byť len konanie pred orgánom, o nestrannosti ktorého nie sú žiadne pochybnosti,“ vyhlásil Žilinka.Dva roky viedol vyšetrovanie čurillovcov zaujatý vyšetrovateľ. Na sociálnej sieti to uviedol advokát obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) okolo Jána Čurillu „Bolo nám doručené rozhodnutie, ktorým nadriadený vyšetrovateľa Kulicha rozhodol o jeho vylúčení z trestnej veci vyšetrovateľov a operatívcov NAKA pre jeho zaujatosť, a to pre preukázaný priateľský vzťah k poškodenej strane, a naopak, otvorene nepriateľský vzťah k jednému zo spoluobvinených,“ napísal Kubina.Doplnil, že dané rozhodnutie je právoplatné. Podľa advokáta Kubinu to znamená, že inšpekcia i prokuratúra majú problém so zákonnosťou daného trestného stíhania.Daný problém si podľa neho spôsobili sami, keď umožnili, aby viac ako dva roky vyšetrovanie viedol vyšetrovateľ, ktorý bol zaujatý a mal byť vylúčený.