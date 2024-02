Žilinka má podľa Šeligu vysvetliť, ako je prokuratúra pripravená na prebratie viac ako tisícky prípadov z ÚŠP (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Od 20. marca sa zruší Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Koalícia totiž schválila rozsiahlu vládnu novelu Trestného zákona . Jej prijatím sa okrem rušenia ÚŠP znížia niektoré trestné sadzby, a to od 15. marca. Za novelu hlasovalo 78 zo 78 prítomných poslancov vládnej koalície. Opoziční poslanci, ako aj pri predchádzajúcich hlasovaniach o novele, vytiahli hlasovacie karty a neprezentovali sa.

9.2.2024 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mal verejne vystúpiť a povedať, ako je prokuratúra pripravená na prevzatie 1290 prípadov z Úradu špeciálnej prokuratúry , pokiaľ skutočne dôjde k jeho zrušeniu.Uviedol to na piatkovej tlačovej besede exposlanec parlamentu Juraj Šeliga Demokrati ). Podľa vlastných slov chce vidieť jasný plán, ktorý zabráni kolapsu prokuratúry.„Je tu obrovská obava a obávam sa, že sa to naozaj aj stane, že prokuratúra skolabuje," vyhlásil Šeliga. Podľa neho ÚŠP rieši komplikované prípady a spisy majú tisíce strán. Prokurátori ÚŠP pritom prechádzajú na generálnu prokuratúru, ale spisy na krajské prokuratúry. „Aký je plán, aký je postup?" pýta sa Šeliga.Bývalý poslanec zároveň kritizoval Žilinku, že ten „zbabelo mlčal tri mesiace a ani raz nepovedal, že je proti tomu aby sa zrušila špeciálna prokuratúra". Ak teda prokuratúra skolabuje a vyskytnú sa prieťahy v trestných konaniach, bude to podľa Šeligu „maslo na hlave" generálneho prokurátora.„Som zvedavý, keďže tu už od 7. septembra zriadil komisiu, v akom stave to je, čo urobili a čo pripravili," dodal Šeliga.