Žilinka navrhol Kollárovi účinnejšiu ochranu pred „nepríčetnými páchateľmi ohrozujúcimi spoločnosť“

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka navrhuje zmenu Trestného poriadku, ktorá by umožnila prokurátorom bezodkladne umiestniť obvineného páchateľa do zdravotníckeho zariadenia. Ako napísal na sociálnej sieti, návrhom reaguje na dlhodobé opakované problémy v aplikačnej praxi.Tie sú podľa neho spojené s absenciou právnej úpravy postupu orgánov činných v trestnom konaní v prípadoch, keď je nutné dočasne umiestniť obvineného do zdravotníckeho zariadenia, pretože tento nie je pre nepríčetnosť v čase činu trestne zodpovedný a ktorého pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný. Z tohto dôvodu sa generálny prokurátor obrátil s podnetom na predsedu Národnej rady SR „Pri chýbajúcej zákonnej právomoci prokurátora bezodkladne umiestniť obvineného páchateľa činu inak trestného do zdravotníckeho zariadenia tak v praxi vzniká stav, pri ktorom obvinený vo väzbe musí byť okamžite prepustený z väzby na slobodu, a to aj v prípade, ak sa konštatuje jeho nepríčetnosť v spojení s nebezpečnosťou jeho pobytu na slobode," uvádza Žilinka.Takýto páchateľ môže podľa generálneho prokurátora nielen seba, ale aj iné osoby, bezprostredne v čase po prepustení z výkonu väzby, do času jeho umiestnenia v zdravotníckom zariadení, ohrozovať na živote a zdraví.Návrh zákonnej úpravy je podľa Žilinku koncipovaný s prirodzeným a systémovým prepojením postupu orgánov činných v trestnom konaní a výkonu ústavnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, s následným rozhodovaním o prijatí a držaní umiestneného v zdravotníckom zariadení v riadnom detenčnom konaní.„Predložený návrh zohľadňuje predovšetkým náležitú ochranu spoločnosti, ale aj ochranu práv obvineného spojenú s okamžitým poskytovaním zdravotnej starostlivosti," dodal generálny prokurátor.