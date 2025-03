Žilinka obvinil poslanca Progresívneho Slovenska z klamstva. Bez zábran zaútočil na moju osobu, hovorí

26.3.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka nikdy nemal a ani nemá ambíciu stať sa sudcom Ústavného súdu SR a ani jeho predsedom. Napísal to na sociálnej sieti ako reakciu na výrok opozičného poslanca Branislava Vanča Progresívne Slovensko ).Ten v rozprave v pléne Národnej rady SR vyhlásil, že uvoľnené miesto sudcu Ústavného súdu SR je držané pre generálneho prokurátora a právna úprava výsluhových dôchodkov prokurátorov, ktorá je v legislatívnom procese, je kompenzácia za to, že Žilinka nebude predsedom Ústavného súdu SR, ale len radovým sudcom."Dôrazne Vás žiadam, aby ste upustili od šírenia ničím nepodložených špekulácií, nešírili o mne nezmysly, bludy a klamstvá, ktoré existujú len vo Vašej mysli, a nezaťahovali ma do Vašich neodborných a povrchných politických hier a manipulácií, ktorých odmietam byť súčasťou," vyzval Žilinka Vanča.Doplnil, že očierňovaním jeho osoby spôsobom, ktorým Vančo doslova hecuje nevraživosť, ho poslanec cielene dehonestuje ako generálneho prokurátora SR a znižuje vážnosť ním zastávanej funkcie v očiach verejnosti.