Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahomíra, Mário
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. januára 2026

Žilinka podá správnu žalobu pre preloženie policajta Juhása, Eštokovo ministerstvo nevyhovelo jeho protestu


Tagy: Generálny prokurátor SR kauza Rozuzlenie Minister vnútra SR šéf policajnej inšpekcie

Ministerstvo vnútra nevyhovelo protestu prokurátora proti rozhodnutiu šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana a ...



Zdieľať
fc8a8621 676x451 19.1.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra nevyhovelo protestu prokurátora proti rozhodnutiu šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vo veci bývalého šéfa policajného tímu Kuciak Petra Juhása.


Ako informoval na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka, vo veci rozhodnutia týkajúceho preloženia policajta z inšpekcie na okresné riaditeľstvo polície do Levíc tak podá správnu žalobu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Dôvodom podania protestu bolo ignorovanie Úradu na ochranu oznamovateľov. Juhás je totiž podľa medializovaných informácii chráneným oznamovateľom protispoločenskej činnosti rovnako ako policajti z tímu okolo Jána Čurillu, keďže podával trestné oznámenie v kauze Rozuzlenie.

"Po tom, ako som sa dozvedel o právoplatnom uložení sankcie ministerstvu vnútra zo strany Úradu na ochranu oznamovateľov v mojom prípade, požiadal som generálnu prokuratúru o preskúmanie zákonnosti postupu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ako aj ministra vnútra, ktorý bol v tomto prípade odvolacím orgánom. Prokurátor generálnej prokuratúry sa podľa upovedomenia, ktoré mi bolo zaslané, stotožnil s mojimi výhradami, a tým, že podal protest, konštatuje protiprávnosť vydaných rozhodnutí," uviedol ešte v decembri 2025 Juhás pre spravodajský portál Aktuality.sk.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka podá správnu žalobu pre preloženie policajta Juhása, Eštokovo ministerstvo nevyhovelo jeho protestu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR kauza Rozuzlenie Minister vnútra SR šéf policajnej inšpekcie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Amazon mal prepustiť predsedu odborov krátko po ich vzniku, zväz hovorí o porušení zákona
<< predchádzajúci článok
Panattoni: Logistické nehnuteľnosti sa stávajú kľúčovou infraštruktúrou s potenciálom priniesť nové investičné príležitosti

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 