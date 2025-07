Žilinka podal protest prokurátora proti Eštokovmu rozhodnutiu: Verejnosť má právo vedieť, kto letel špeciálom do Nemecka

Politickí predstavitelia sa v júni minulého roku zúčastnili na zápase Slovenska proti Belgicku v nemeckom Frankfurte. Rezort vnútra však argumentoval, že na futbalové Majstrovstvá Európy v Nemecku leteli na základe oficiálneho pozvania a nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov.



Do Nemecka konkrétne leteli dvaja podpredsedovia Národnej rady SR, traja ministri, dvaja štátni tajomníci a asi 20 zástupcov z viacerých ministerstiev. Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti uviedlo, že v rámci cesty sa zúčastnení stretli aj s predstaviteľmi belgickej vlády, a tiež s primátorom Frankfurtu nad Mohanom.





8.7.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z 22. augusta 2024, ktorým ten zamietol rozklad a potvrdil rozhodnutie Ministerstva vnútra SR z 28. júna 2024, ktoré čiastočne nevyhovelo žiadosti o sprístupnenie informácie týkajúcej sa poskytnutia menného zoznamu pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka 17. júna minulého roku.Ako informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová , generálny prokurátor je toho názoru, že rozhodnutia správnych orgánov konajúcich o infožiadosti sú arbitrárne, pretože neposkytujú jasnú a presvedčivú odpoveď na to, ako sa vysporiadali s kolíziou dvoch ústavných práv, a to práva na ochranu osobných údajov versus práva na informácie. Inak povedané, minister vnútra a ministerstvo vnútra nevykonali podľa prokuratúry test proporcionality."Generálny prokurátor SR je presvedčený, že verejnosť má právo na informácie, či sú prostriedky z verejných zdrojov na zahraničné cesty verejných činiteľov využívané zákonne a účelne," zdôraznila Tökölyová.Doplnila, že s poukazom na porušenie ustanovení správneho poriadku a zákona o slobode informácií generálny prokurátor navrhuje, aby bolo rozhodnutie ministra vnútra ako nezákonné zrušené a aby bolo v rozkladovom konaní rozhodnuté v súlade so zákonom.