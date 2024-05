Žilinka považuje zriadenie medzinárodnej vyšetrovacej komisie k atentátu na Fica za absolútne nenáležité

Absolútne nenáležité

28.5.2024 (SITA.sk) - Zriadenie medzinárodnej vyšetrovacej komisie, ktorej úlohou má byť objasniť okolnosti atentátu na predsedu vlády Roberta Fica , nemá oporu v slovenskom právnom poriadku. V reakcii na návrh opozičnej strany SaS to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka Podľa neho slovenský Trestný poriadok veľmi jasne určuje orgány prípravného konania trestného, ktoré vykonávajú vyšetrovanie, teda policajt, dozor nad zákonnosťou prípravného konania, teda prokurátor, a ktoré rozhodujú o zásahoch do niektorých ústavou garantovaných práv, teda sudca pre prípravné konanie.„Zároveň Trestný poriadok ustanovuje aj kompetencie týchto orgánov a zodpovednosť za ich výkon. Zriadenie navrhovanej medzinárodnej vyšetrovacej komisie, ktorá by nedisponovala kompetenciami a zodpovednosťou, preto považujem za absolútne nenáležité," vyhlásil Žilinka.Ako ďalej povedal, vo veci útoku na predsedu vlády, ako aj súvisiacich okolností vrátane prešetrenia postupu príslušníkov Úradu na ochranu ústavných činiteľov , sú slovenskými orgánmi činnými v trestnom konaní vedené trestné stíhania.„Jednotlivé orgány postupujú pri svojej činnosti v súlade s právnymi predpismi a plne si vedomé svojich kompetencií a zodpovednosti," uviedol generálny prokurátor.Žilinka dodal, že skôr ako výzvy na zriaďovanie medzinárodných vyšetrovacích komisií mimo orgánov činných v trestnom konaní by k spoločenskému zmieru prispelo rešpektovanie a dôvera v činnosť slovenských orgánov zákonom zmocnených na vyšetrovanie trestných činov, ako aj rešpektovanie už opakovane zdôrazňovanej neverejnosti prípravného konania.Vznik medzinárodnej vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra Roberta Fica so zástupcami koalície aj opozície navrhla opozičná strana SaS. Účelom má byť zabránenie šírenia dezinformácií či účelových dezinterpretácií týkajúcich sa vyšetrovania.