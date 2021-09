Žilinka pozval na tlačovku len vybrané médiá. Takéto niečo si ani Trnka nedovolil, reaguje Dostál

aktualizované 2. septembra 15:22



Porušenie tlačového zákona

Spreneveril prísľub transparentnosti

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Generálna prokuratúra SR pozvala na tlačovú besedu, na ktorej generálny prokurátor Maroš Žilinka hovoril o zrušení obvinení, len vybrané médiá. Denník N uviedol, že ho spolu s portálom Aktuality na tlačovku nepustili.Poslanci Ondrej Dostál SaS ) a Juraj Šeliga Za ľudí ) takýto krok vo svojich profiloch na sociálnej sieti kritizovali „Skúšam loviť v pamäti, ale takéto niečo si ani Dobroslav Trnka nedovolil, však?“ napísal Dostál.Podľa Dostála generálny prokurátor Žilinka, stojaci na čele inštitúcie, ktorej úlohou je ochrana práva, práve svojou tlačovou besedou, na ktorú odmietol vpustiť „novinárov z Denníka N, SME a Aktualít, bezočivo porušil tlačový zákon“.Poslanec Šeliga sa spýtal, či „sme na zasadnutí KSČ v roku 1973“. Podľa poslanca je to veľmi zlý signál pre verejnosť. „A pri všetkej úcte, prepáčte mi za prirovnanie – Čiznár nech bol, aký bol. Nikdy sa nezľakol nikoho… Nehovoriac o ustanoveniach tlačového zákona, ktorý platí pre štátne orgány,“ uviedol Šeliga.Predseda mediálneho výboru parlamentu Kristián Čekovský OĽaNO ) považuje selekciu novinárov, ktorú zaviedol generálny prokurátor za neprípustnú.„Rozhodnutie nepustiť na tlačovú konferenciu redaktorky Denníka N a Aktualít vnímam ako snahu vyhnúť sa konfrontácii s vlastnými rozhodnutiami. Nie je to prvý raz, čo sa generálny prokurátor skrýva alebo uteká pred nepríjemnými otázkami. Maroš Žilinka sa za pár mesiacov spreneveril prísľubu transparentnosti, ktorý si dával pri svojej kandidatúre na post generálneho prokurátora a aj na základe ktorého ho poslanci NR SR volili. To, čo však generálny prokurátor predvádza, nemá s transparentnosťou nič spoločné,“ uviedol Čekovský v stanovisku, ktoré zaslal P eter Dojčan z mediálneho tímu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).Podľa predsedu mediálneho výboru parlamentu je rovnako dôležité upozorniť aj na možné porušenie tlačového zákona, podľa ktorého musia orgány verejnej moci pristupovať k novinárom na základe rovnosti. Čekovský aj preto žiada Žilinku, aby sa novinárkam ospravedlnil a prehodnotil svoj prístup k novinárom.