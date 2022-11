Žilinka presadzuje prelomenie prezidentkinho veta, prokurátor považuje za nevyhnutné prijať zákon o profesionálnych rodičoch

Najlepší záujem o deti

Prevencia pred kriminalitou

3.11.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa vyslovil za opätovné schválenie návrhu zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila Národnej rade (NR) SR. Napísal to vo štvrtok na sociálnej sieti.„Som presvedčený, že prelomenie veta by zohľadňovalo princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, a teda je vo verejnom záujme," tvrdí Žilinka.Generálny prokurátor zároveň informoval, že vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry otvoril celoslovenskú pracovnú poradu prokurátorov špecialistov na trestné činy mladistvých a maloletých, trestné činy páchané na deťoch a násilie v rodinách.„Presadzovanie najlepšieho záujmu detí a ochrana práv detí, výchova a prevencia pred kriminalitou mladistvých a potláčanie, účinné odhaľovanie a postih trestných činov páchaných na deťoch a domáceho násilia, sú zásadnou prioritou prokuratúry SR a aj mojou osobnou," uviedol Žilinka.Ďalej informuje, že na porade prokurátorom špecialistom zdôraznil ich povinnosť urobiť všetko pre podporu zdravého psychického a fyzického vývoja detí, a to v rámci zákonných kompetencií prokuratúry.„Prispieť by k tomu malo aj Zhodnotenie stavu zákonnosti a dokazovania trestných činov tzv. domáceho násilia za roky 2020 a 2021, vypracované slovenskou Generálnou prokuratúrou," informoval Žilinka.