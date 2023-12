Žilinka prezradil, kto dotiahne nevyriešené kauzy špeciálnej prokuratúry

Zákonný zákaz negatívnych pokynov

Úloha pracovnej skupiny





Podľa vládneho návrhu novely Trestného zákona má Úrad špeciálnej prokuratúry zaniknúť k 15. januáru. Prokurátori úradu prejdú pod generálnu prokuratúru a trestné veci v pôsobnosti ÚŠP sa majú rozdeliť medzi krajské prokuratúry.





19.12.2023 (SITA.sk) - V trestných veciach, v ktorých ku dňu zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry konal Špecializovaný trestný súd , až do právoplatného skončenia konania, budú zásadne konať súčasní prokurátori ÚŠP, a to bez ohľadu na orgán prokuratúry alebo organizačnú zložku Generálnej prokuratúry SR , na ktorej budú pôsobiť.Rozhodol o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka . Ako ďalej informovala hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová , podmienkou je, že tomu nebudú brániť objektívne dôvody, ako napríklad skončenie služobného pomeru prokurátora.„Rovnaký princíp uplatní v trestných veciach, v ktorých došlo ku skončeniu vyšetrovania a ÚŠP bol predložený návrh na podanie obžaloby alebo na iné rozhodnutie,“ uviedla Drobová. Ako ďalej povedala, v tejto súvislosti aj s poukazom na zákonný zákaz tzv. negatívnych pokynov zo strany nadriadeného prokurátora, generálny prokurátor SR vylučuje akékoľvek špekulácie o možnom nežiaducom zasahovaní do trestných vecí.„Práve príprava implementácie navrhovaných zmien, zdôrazňujeme, pre prípad ich schválenia Národnou radou SR, z hľadiska organizačného, personálneho a materiálno-technického, vrátane prípravy súvisiacej vnútrorezortnej legislatívy, je úlohou pracovnej skupiny, ktorú generálny prokurátor SR zriadil,“ uviedla hovorkyňa.Doplnila, že členmi pracovnej skupiny sú námestníci generálneho prokurátora vrátane špeciálneho prokurátora, európsky delegovaný prokurátor, krajskí prokurátori, ako aj zástupcovia dotknutých organizačných zložiek Generálnej prokuratúry SR.