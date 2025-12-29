Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.12.2025
 Meniny má Milada
 24hod.sk    Z domova

29. decembra 2025

Žilinka sa pre najnovšiu novelu Trestného zákona obráti na Ústavný súd SR


Tagy: Generálny prokurátor SR Novela Trestného zákona

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre najnovšiu novelu Trestného zákona obráti na



bp_9117 676x451 29.12.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre najnovšiu novelu Trestného zákona obráti na Ústavný súd SR. Ako avizoval v príspevku na sociálnej sieti, v prípade novely, ktorá nadobudla účinnosť v sobotu 27. decembra, využije svoje ústavné oprávnenie. Na Ústavný súd SR sa obráti s návrhom na začatie konania o súlade právnych predpisov.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Žilinka nedávno apeloval na prezidenta Petra Pellegriniho, aby novelu Trestného zákona vrátil do parlamentu, označil ju za škodlivú. Hlava štátu ale najnovšiu novelu Trestného zákona, ktorú poslanci schválili v prvej polovici decembra, podpísala.

Novelizácia okrem iného zavádza princíp "trikrát a dosť" pri drobných krádežiach, ale tiež obmedzuje využívanie výpovedí kajúcnikov v trestných konaniach. Zaviedla tiež nové trestné činy, a to popieranie povojnového usporiadania aj ovplyvňovanie volieb prostredníctvom podpory zo zahraničia.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka sa pre najnovšiu novelu Trestného zákona obráti na Ústavný súd SR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Novela Trestného zákona
nasledujúci článok >>
Veď to už je 200 rokov…
<< predchádzajúci článok
Slovenskú armádu prezbrojí spoločnosť Grand Power, Kaliňák vidí vo výrobe vlastných zbraní viacero výhod

