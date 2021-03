Žilinka sa pre obmedzovanie základných práv a slobôd počas núdzového stavu obracia na ústavný súd

Test proporcionality

Zákaz dovolenky v cudzine

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Zákaz pohybu a pobytu implicitne zasahuje aj do výkonu ďalších základných práv a slobôd občanov garantovaných Ústavou SR, ako je napríklad vlastnícke právo, sloboda náboženského vyznania, právo slobodného združovania alebo právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.Ako informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan, generálny prokurátor Maroš Žilinka z tohto dôvodu navrhuje Ústavnému súdu SR preskúmať ústavnosť obmedzení základných práv a slobôd v súvislosti s predĺžením núdzového stavu.Konkrétne ide o uznesenia vlády číslo 160 v časti týkajúcej sa opatrení, ktorými sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zo stredy 17. marca, ktorým vláda opakovane predĺžila núdzový stav do 28. apríla.Žilinka považuje za potrebné podrobiť napadnuté časti uznesenia vlády testu proporcionality, teda zisteniu, či obmedzenia základných práv a slobôd (práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života, práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe a práva na slobodu pohybu a pobytu), ktoré sú obmedzené zákazom vychádzania v prípade nepreukázania sa negatívnym výsledkom antigénového testu, sú primerané účelu, ktorý sa má dosiahnuť ich obmedzením.Generálny prokurátor sa tiež domáha preskúmania ústavnosti absolútneho zákazu vycestovania do zahraničia na účely rekreácie.„Základom podaného návrhu je východisko, že pri zásahu do základného práva a slobody musí byť dodržaná rovnováha medzi chráneným základným právom a slobodou a výberom prostriedkov na dosiahnutie legitímneho cieľa,” uvádza prokuratúra.Cieľom podaného návrhu generálneho prokurátora je dosiahnutie ústavného a zákonného rámca pre obmedzovanie základných práv a slobôd v núdzovom stave a iných krízových situáciách.