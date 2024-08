Žilinka sa vyjadril k vyšetrovaniu atentátu na Fica, apeluje aj na médiá a politikov

Obzvlášť závažný zločin teroristického útoku

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

KDH: Fico ako martýr koalícii vyhovuje

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.8.2024 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka ubezpečuje verejnosť, že orgány činné v trestnom konaní robia všetko pre náležité, objektívne a včasné objasnenie májového útoku na predsedu vlády Roberta Fica Ako ďalej uviedol vo vyhlásení, s ohľadom na neverejný charakter prípravného trestného konania, a to aj vzhľadom na povahu a závažnosť stíhaného trestného činu, ktorým je obzvlášť závažný zločin teroristického útoku, by poskytnutie čiastkových informácií bolo nielen nekorektné, ale najmä škodlivé z pohľadu dosiahnutia účelu trestného konania.„Dĺžka prípravného konania je daná záujmom na riadnom vyšetrení veci a je podmienená najmä vykonávaním početných procesných úkonov prostredníctvom medzinárodnej justičnej spolupráce (s justičnými orgánmi Spojených štátov amerických, Švédskeho kráľovstva a Českej republiky). Napriek intenzívnej komunikácii boli zo strany cudzích justičných orgánov poskytnuté len čiastkové výsledky právnych pomocí (s výnimkou Českej republiky, ktorej justičné orgány vybavili žiadosti o právnu pomoc v celom rozsahu), navyše, od justičných orgánov USA boli poskytnuté, pokiaľ ide o služby Google, doposiaľ len neobsahové údaje, a z viacerých účtov služby Facebook boli poskytnuté obsahové údaje len k jednému účtu," zdôraznil Žilinka.Ako ďalej Žilinka uviedol, v prípravnom konaní sú vykonávané aj také procesné úkony, ktorých charakter vylučuje informovanie o ich vykonávaní, ako aj o ich obsahu. Generálny prokurátor zároveň apeluje na médiá a politikov, aby nevytvárali neprípustný tlak na orgány činné v trestnom konaní, ktoré konajú a sú si plne vedomé svojich kompetencií a zodpovednosti, a nevytvárali tak v spoločnosti v rozpore s realitou obraz o ich nečinnosti. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa pýta vládnej koalície, dokedy bude ešte verejnosť čakať na informácie o priebehu vyšetrovania atentátu na predsedu vlády Roberta Fica ( Smer-SD ).„Toto nie je už iba o elementárnej politickej kultúre, ale myslíme si, že ide o snahu koalície zamlčovať fakty, pretože im to tak vyhovuje. Z premiéra Fica - pri našom jasnom odsúdení atentátu - sa stal v očiach verejnosti martýr, hrdina, obeť, čo najmä strane Smer veľmi vyhovuje," uviedlo hnutie vo svojom stanovisku. Podľa KDH koalícii vyhovuje aj to, že bez dôkazov a bez informovania o priebehu vyšetrovania obviňuje z atentátu opozíciu, "lebo papier znesie všetko".