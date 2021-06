Žilinka si chce posvietiť hlavne na vodičov pod vplyvom alkoholu, v analýze sa zamerá na príčiny i tresty

Treba sa zamerať na príčiny

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Generálna prokuratúra (GP SR) vypracuje analýzu páchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Uviedla to v tlačovej správe, ktorú zaslal jej hovorca Dalibor Skladan Tento trestný čin sa v posledných rokoch stal druhým najčastejšie páchaným trestným činom na Slovensku. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku stav dospel do takého štádia, keď je potrebné konať.V analýze sa chce GP SR zamerať na príčiny páchania tejto trestnej činnosti, efektívnosť súčasnej právnej úpravy, pomer trestov ukladaných v správnom konaní a trestnom konaní, prevenciu či dostatočnosť ukladaných trestov.„Nieto jediného dňa bez vodičov pod vplyvnom alkoholu, ktorí majú na svedomí aj tie najzávažnejšie následky – stratu života nevinných. Stav dospel do štádia, ktorému sa nemožno nečinne prizerať, ale je nevyhnutné reagovať a prijať účinné opatrenia na jeho zvrátenie a nápravu,“ povedal Žilinka.Analýza má okrem iného priniesť aj pohľad na regionálne rozdiely v páchaní trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a najmä návrhy opatrení, ktoré budú viesť k zníženiu počtu takýchto prípadov.