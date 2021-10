Žilinka verí v objasnenie kauzy Vietnamec. Policajtom odkazuje, že sa správajú ako baby na trhu a vedú chodbové reči

Bez obvinenia voči konkrétnej osobe

Politické ovplyvňovanie

Správajú sa ako baby na trhu

Treba si naliať čistého vína

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Stále je snaha objasniť kauzu Vietnamec a politici a médiá by mali k tejto veci pristupovať korektne, aby nezvyšovali rozčarovanie ľudí, či sa dosiahla spravodlivosť. Počas rozpravy k výročnej správe o činnosti prokuratúry to povedal generálny prokurátor Maroš Žilinka. Zdôraznil, že prokuratúra nemôže v tejto veci postupovať na základe pocitov a domnienok, ale dôkazov. Reagoval tak na kauzu únosu vietnamského občana z Nemecka do Vietnamu údajne slovenským vládnym špeciálom v lete 2017.Žilinka poslancom povedal, že boli vypočutí všetci príslušníci policajného zboru, ktorí mali mať nejakú informáciu v súvislosti s týmto trestným prípadom. Ako ďalej uviedol, na základe zadovážených dôkazov nebolo možné vzniesť obvinenie voči konkrétnej osobe. Žilinka odmietol, že by neumožnil alebo zastavil trestné stíhanie.„Ako generálny prokurátor som nevykonával žiadny procesný úkon,“ zdôraznil. Dodal, že naďalej pokračuje trestné stíhanie vo veci. Slovenská strana požiadala Vietnam o vyjadrenie samotného vietnamského občana.„Čo ma však viac vyrušuje na tomto prípade je to, že sa verejnú mienku alebo samotnú činnosť orgánov činných v trestnom konaní snažili ovplyvňovať politici,“ vyhlásil Žilinka.Podľa neho na základe súdneho konania vedeného v Nemecku ani tamojšie orgány nevedia, ako sa dostal z Nemecka unesený vietnamský občan.Generálny prokurátor povedal, že je naďalej snaha vypočuť kedykoľvek akúkoľvek osobu, ktorá má čo povedať k veci.„Ale to, že policajti Úradu na ochranu ústavných činiteľov sa správajú ako baby na trhu a vedú chodbové reči, na základe ktorých riaditeľ úradu futruje ministra vnútra a ten verejne spochybňuje výsledky vyšetrovania, je trošku zvláštne,“ povedal Žilinka.Podľa neho riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov prišiel za krajským prokurátorom s tým, že sú policajti, ktorí sú ochotní vypovedať, ale dodnes (1. október pozn. redakcie) tie mená neboli predložené krajskej prokuratúre alebo Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra.Žilinka vyhlásil, že si treba naliať „čistého vína, či to je len hra“ a ničím nepodložené vyjadrenia politikov a médií.„Čo máme viac spraviť, ako žiadať od policajtov, aby vypovedali pravdu. Ale my ich nemôžeme nijakým spôsobom donútiť,“ uviedol generálny prokurátor. Poznamenal, že je scestné, aby policajti, ktorí skladali prísahu, sa báli vypovedať.