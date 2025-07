Žilinka vníma uplynulý rok ako mimoriadne náročné obdobie, v správe spomenul aj atentát na Fica

Porovnanie s rokom 2023

Novodobý fenomén

Jedna z najvýraznejších zmien

23.7.2025 (SITA.sk) - Uplynulý roky 2024, ktorý bol spojený aj so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) , vníma generálny prokurátor Maroš Žilinka ako mimoriadne náročné obdobie. Skonštatoval to v úvode k Správe generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR za rok 2024, ktorú predložil do parlamentu.Generálny prokurátor v tejto súvislosti spomenul tiež atentát na predsedu vlády Roberta Fica . Po ňom podľa neho došlo k nárastu prípadov nebezpečného vyhrážania páchaných na sociálnych sieťach a prostredníctvom e-mailovej komunikácie.Orgány činné v trestnom konaní zároveň podľa Žilinku zaznamenali aj zverejňovanie statusov na sociálnych sieťach, zasielanie hromadných e-mailových správ a zverejňovanie príspevkov v diskusii pod článkom uverejneným na webovom portáli, ktorými boli vyjadrené súhlasné prejavy s konaním útočníka či sympatie k útočníkovi.„Uvedené konanie bolo posúdené ako trestný čin schvaľovania trestného činu. Za tento trestný čin bolo v roku 2024 trestne stíhaných deväť osôb, obžalovaných bolo päť osôb, štyri osoby boli odsúdené,“ informoval Žilinka.Doplnil, že pre porovnanie, v roku 2023 boli za spáchanie spomenutého trestného činu trestne stíhané len dve osoby. V porovnaní s rokom 2023 došlo podľa generálneho prokurátora v roku 2024 k nárastu stíhaných osôb za šírenie poplašnej správy, a to až o 63,2 percenta. Pripomenul pritom aj bombové vyhrážky voči školám.„Dlhodobo orgány prokuratúry evidujú využívanie elektronickej komunikácie a počítačových systémov na páchanie trestnej činnosti. Tá sa vo veľkej miere presunula do kybernetického prostredia. Príčinami väčšiny jej foriem sú, okrem nízkej počítačovej gramotnosti, aj dôverčivosť a pribúdajúca nepozornosť obetí trestných činov,“ skonštatoval Žilinka.Novodobým fenoménom prejavujúcim sa vo väčšej miere v roku 2024 bolo podľa generálneho prokurátora práve nahlasovanie výbuchu bômb na školách a v iných verejných inštitúciách.„Okrem toho bol zaznamenaný vyšší počet poškodených osôb v súvislosti s podvodným vylákaním peňažných prostriedkov na investovanie do kryptomien. Počítačová kriminalita presahuje aj do mravnostnej kriminality, najmä rozširovania detskej pornografie. Na prokuratúre je dlhodobo pozitívne hodnotená existencia siete prokurátorov na boj proti počítačovej kriminalite,“ uviedol šéf prokuratúry. Zrušenie ÚŠP bolo podľa Žilinku jednou z najvýraznejších zmien v organizačnej štruktúre prokuratúry za posledných 20 rokov.„Všetkým prokurátorom, asistentom prokurátorov a štátnym zamestnancom, ktorých sa tento proces bezprostredne dotkol, vyjadrujem úprimné uznanie a poďakovanie za jeho zvládnutie bez negatívneho dopadu na práva účastníkov trestného konania,“ dodal generálny prokurátor.