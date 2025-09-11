|
Štvrtok 11.9.2025
Meniny má Bystrík
|Denník - Správy
11. septembra 2025
Žilinka zamietol sťažnosť prokurátora Špirka, zastavenie stíhania advokáta Paru je právoplatné
Generálny prokurátor Maroš Žilinka, v mene ktorého konal prokurátor Generálnej prokuratúry SR, vo štvrtok zamietol ...
11.9.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka, v mene ktorého konal prokurátor Generálnej prokuratúry SR, vo štvrtok zamietol sťažnosť poškodeného prokurátora Vasiľa Špirka podanú proti uzneseniu prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave z 15. apríla tohto roku, ktorým bolo zastavené trestné stíhanie obvineného advokáta Mareka Paru pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.
Advokáta Mareka Paru orgány činné v trestnom konaní stíhali pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Vtedajšia Národná kriminálna agentúra ho obvinila v apríli 2022 v rámci akcie Kaifáš. Údajne sa totiž podieľal na diskreditácii prokurátora bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka.
Ako informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová, generálny prokurátor po preskúmaní veci dospel k záveru, že sťažnosť poškodeného nie je dôvodná a napadnuté uznesenie prokurátora krajskej prokuratúry bolo vydané v súlade so zákonom a je vecne správne.
„Rozhodnutím generálneho prokurátora SR uznesenie o zastavení trestného stíhania obvineného M. P. nadobudlo právoplatnosť a ďalší riadny alebo mimoriadny opravný prostriedok proti nemu už nie je prípustný,“ uviedla Drobová.
Advokáta Mareka Paru orgány činné v trestnom konaní stíhali pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Vtedajšia Národná kriminálna agentúra ho obvinila v apríli 2022 v rámci akcie Kaifáš. Údajne sa totiž podieľal na diskreditácii prokurátora bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka zamietol sťažnosť prokurátora Špirka, zastavenie stíhania advokáta Paru je právoplatné © SITA Všetky práva vyhradené.
