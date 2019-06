Žilinská mestská polícia chce zvýšiť svoje počty

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Žilina 25. júna (TASR) – Mestská polícia (MP) Žilina chce do štyroch rokov navýšiť personálny stav o 20 policajtov a otvoriť druhú budovu na sídlisku Vlčince. V nej by mohlo vzniknúť nové oddelenie pre časť sídliska Vlčince, sídlisko Solinky, mestské časti Mojšová Lúčka, Rosinky a okolie Vodného diela Žilina. Náčelník MP Žilina Peter Mišejka to povedal po predstavení Koncepcie rozvoja MP Žilina 2019 – 2022 na utorkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline.doplnil Mišejka.Pre primátora Žiliny Petra Fiabáneho je v súvislosti s MP dôležité jej personálne posilnenie na taký počet, aby boli policajti v prvom rade v teréne. "zdôraznil Fiabáne.Za dobré považuje náčelník MP aj materiálno-technického vybavenie. "" vysvetlil Mišejka.Žilinský primátor upozornil, že kľúčové je dať mestským policajtom silnejšie právomoci. "uzavrel Fiabáne.