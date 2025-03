Žilinská prokurátorka spájaná so sektami AllatRa a Tvorivá činnosť sa postaví pred disciplinárku

Sympatie k predmetným spoločenstvám

Vo funkcii skončil aj námestník krajského prokurátora v Žiline

6.3.2025 (SITA.sk) - Najvyšší správny súd SR vytýčil na 8. apríla disciplinárne pojednávanie so žilinskou prokurátorkou Luciou Pavlaninovou, na ktorú žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh ešte v októbri 2024 podal disciplinárny návrh z dôvodu, že neoznámila skutočností, ktoré mohli mať vplyv na posudzovanie jej nezaujatosti. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Dôvodom podania disciplinárneho návrhu bola skutočnosť, že sa prokurátorka zúčastnila úkonov trestného konania v trestnej veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, pričom v danej veci figurujú spoločenstvá AllatRa a Tvorivá spoločnosť Z medializovaných informácií pritom vyplynuli jej možné sympatie k predmetným spoločenstvám. Pavlaninová sa v tejto súvislosti už vzdala funkcie vedúcej prokurátorky oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom Krajskej prokuratúry Žilina.Prokurátorka Pavlaninová sa zúčastnila úkonov v konaní týkajúcom sa českej reportérky Kristiny Cirokovej z portálu Seznam Správy. Tá bola v súvislosti s reportážami a podcastmi o sektách, vrátane AllatRa a Tvorivá spoločnosť, vyšetrovaná pre podozrenie zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Ciroková upozornila, že sa na Slovensku skrýva vodca sekty AllatRa, ktorého na Ukrajine vinia z niekoľkých zločinov.V súvislosti s týmto prípadom skončil vo funkcii na vlastnú žiadosť koncom minulého roka aj námestník krajského prokurátora v Žiline Martin Kováč . Generálny prokurátor Maroš Žilinka ho k 1. novembru uvoľnil z funkcie aj na odporučenie Rady prokurátorov SR Kováč v trestnej veci spojenej so sektou AllatRa/Tvorivá spoločnosť predvolal na výsluch novinárku Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) Karolínu Kiripolskú. Zároveň mu vyčítali, že nekonal vo veci prokurátorky Pavlaninovej.Prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR po preskúmaní spisového materiálu v októbri minulého roku zastavil trestné stíhanie vo veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, v ktorej bola podozrivá česká novinárka Ciroková, ktorá sa zaoberala pôsobením sekty AllatRa a Tvorivá spoločnosť. Skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, totiž nie je trestným činom.