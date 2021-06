Žilinská radnica bude rekonštruovať vyhorenú bytovku, jej obyvatelia dostali náhradné bývanie

Chcú doplniť aj byty v podkroví

Rekonštrukcia pôjde z úveru

Požiar zasiahol strechu a podkrovie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Všetkých šesť rodín z bytového domu na Bratislavskej ulici zasiahnutého v polovici mája požiarom strechy dostalo náhradné bývanie.Na pondelkovom brífingu to uviedol primátor mesta Peter Fiabáne. Podľa jeho slov sa mesto rozhodlo bytovku zrekonštruovať, náklady by nemali presiahnuť 500-tisíc eur.„Dnešným dňom (28. júna, pozn. redakcie) boli všetci obyvatelia vyhorenej bytovky presťahovaní do náhradného bývania s tým, že päť rodín bude bývať opäť na Bratislavskej ulici a jedna sa presťahovala na sídlisko Solinky. Rodiny dostali náhradné bývanie v bytoch s adekvátnou kvalitou a podlažnosťou, podmienkou presťahovania bolo splnenie si finančných záväzkov voči mestu," skonštatoval Fiabáne.Po statickom posúdení stavby sa radnica rozhodla pre rekonštrukciu bytového domu. „Je potrebné odstrániť krov a s ním aj podlahy a stropy, ktoré síce neboli zasiahnuté požiarom, ale následne zásahom hasičov. Chceme doplniť byty aj v podkroví, aby sme v tejto lokalite mali ďalšie byty v adekvátnej cenovej kategórii, ktoré potrebujeme pre ľudí v horšej sociálnej situácii," uviedol Fiabáne.Rekonštrukcia bude pravdepodobne financovaná z viac ako 6-miliónového úveru, ktorého prijatie v apríli schválilo mestské zastupiteľstvo.„Pôjdeme pravdepodobne cestou prehodnotenia pôvodnej náplne úveru a poslancom na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva predložíme návrh na nový spôsob jeho čerpania," dodal žilinský primátor.V bytovom dome na Bratislavskej ulici vypukol požiar 14. mája po 22:00. Plamene zasiahli strechu domu a podkrovie, z bytového domu pred príchodom hasičov evakuovali 35 osôb.Na mieste zasahovali hasiči zo Žiliny a zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru.