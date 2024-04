Žilinskí colníci zaistili rekordné množstvo falzifikátov. V krabiciach neboli kvety, ako sa na prvý pohľad zdalo

Umelé kvety

Cestoval do Varšavy

30.4.2024 (SITA.sk) - Množstvo škatúľ s umelými kvetmi a 23 250 kusmi falzifikátov elektronických cigariet objavili príslušníci finančnej správy v obci Novoť v okrese Námestovo v dodávke smerujúcej do Poľska.Vodič čínskej národnosti nevedel poskytnúť k tovaru žiadne informácie ani doklady o jeho nadobudnutí. Ako informovala hovorkyňa Colného úradu Žilina Božena Chríbiková , ide o doteraz najväčší záchyt tohto druhu na Slovensku.„Vodič na vyzvanie sprístupnil batožinový priestor, kde sa nachádzalo väčšie množstvo krabíc. Čiastočná kontrola ukázala, že sú naplnené umelými kvetmi. Podrobnejšou prehliadkou ložného priestoru dodávky príslušníci finančnej správy zistili, že obsahom niektorých škatúľ sú aj elektronické cigarety označené ochrannou známkou, pričom viacerými prvkami vykazovali znaky napodobenín," popísala hovorkyňa.Vodič nepredložil požadované nadobúdacie doklady od prepravovaného tovaru a nemal žiadne ani bližšie informácie o ňom.„Nevedel, kto je jeho majiteľom a ani to, pre koho je tovar určený. Uviedol, že ho mal doviesť do Varšavy. Príslušníci finančnej správy požiadali držiteľa ochrannej známky o vyjadrenie k podozreniu z porušenia práv duševného vlastníctva pri prevážaných veciach. Po potvrdení, že ide o napodobeniny, boli elektronické cigarety s rôznymi príchuťami zaistené," dodala Chríbiková.Škoda, ktorá by držiteľovi známky vznikla uvedením tovaru na trh, bola vyčíslená na 268 420 eur. „Nevyčísliteľná je však možná ujma na zdraví, ktorú riskujú potenciálni používatelia takýchto falzifikátov," upozornila hovorkyňa.