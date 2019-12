Žilinskí poslanci zrušili bezplatnú MHD pre študentov

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo

Žilina 2. decembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline zrušili na pondelkovom zasadnutí bezplatnú dopravu v mestskej hromadnej doprave (MHD) pre študentov s trvalým pobytom v Žiline od 1. januára 2020. Zároveň schválili návrh, podľa ktorého sa bezplatná doprava pre deti a žiakov bude týkať všetkých s trvalým pobytom v Žiline, od dovŕšeného šiesteho roku do dovŕšenia 16. roku.Bezplatnú MHD pre študentov zaviedli v septembri 2017.informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.Mestskí poslanci zároveň zaviazali DPMŽ, aby do 31. marca 2020 predložil na rokovanie MsZ plán na zhustenie intervalov spojov na linkách MHD. Prípadne návrhy ďalších benefitov pre cestujúcich, rozdelených do časových etáp na rok 2020 a nasledovné roky.povedal zástupca primátora Žiliny Vladimír Randa.DPMŽ chce v rokoch 2020 - 2021 výrazne posilniť ďalšie trolejbusové spoje, rozšíriť ponuku autobusovej dopravy do prímestských častí či otvoriť linku spájajúcu sídliská Vlčince, Solinky, Kamennú ulicu a Bánovú.uviedol riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.Primátor Žiliny Peter Fiabáne podotkol, že názor na bezplatnú dopravu vyjadril už v minulosti.dodal Fiabáne.Ostatné zľavy v žilinskej MHD ostávajú bezo zmeny. Bezplatnú MHD využívajú od roku 2014 občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina. Na základe bezdlžnosti od roku 2015 občania vo veku od 62 do 69 rokov s trvalým pobytom v meste, od februára 2017 občania od šesť do 15 rokov, ktorí sú žiakmi s trvalým pobytom v meste, od septembra 2017 občania od 16 do 26 rokov s trvalým pobytom v Žiline.