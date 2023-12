Žilinskí župní poslanci schválili výzvu z programu Regionálne dotácie, alokovaná suma predstavuje takmer 268-tisíc eur

Výzva z dotačného programu

Zhodnocovanie kultúrneho dedičstva

26.12.2023 (SITA.sk) - Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na minulotýždňovom rokovaní schválili výzvu na predkladanie žiadostí z dotačného programu Regionálne dotácie.Ako informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová , celková alokovaná suma predstavuje. Dotáciu majú možnosť získať obce, neziskové organizácie, občianske združenia či nadácie, ale aj fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území kraja.„Výzva bude vyhlásená na úradnej tabuli ŽSK 1. februára 2024 a žiadatelia sa môžu o dotácie uchádzať do 29. februára 2024," uviedla Lacová.V rámci dotačného programu budú podporované riešenia dopadov zmeny klímy v sídlach a v krajine, investície do služieb pre komunitu, posilnenie podpory a spolupráce aktérov v oblasti komunitných služieb či zlepšenie prevencie sociálno-patologických javov a zvýšenie bezpečnosti.Schválenými podporovanými činnosťami sú tiež zhodnocovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho udržateľnosť, ochranu a digitalizáciu súvisiacich služieb a podpora rozvoja aktívnych komunít a záujmovej samosprávy s dôrazom na podporu a stabilizáciu mladých ľudí a ich organizácií.Žiadosti sa podávajú prostredníctvom elektronického systému s výnimkou čestného vyhlásenia, ktoré musí byť doručené v originálnej podobe. O regionálnych dotáciach budú rozhodovať poslanci v príslušných komisiách.