Žilinský kraj bude čerpať preklenovací úver za 40 miliónov eur, financie využije na eurofondové investície

Kraj už prijal dva úvery

Splatnosť do troch rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bude v najbližších rokoch čerpať preklenovací úver vo výške 40 miliónov eur od Rozvojovej banky Rady Európy (CEB).Financie využije na predfinancovanie projektov, ktoré budú realizované z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2022 - 2025. Prijatie úveru schválili na pondelkovom zastupiteľstve žilinskí krajskí poslanci.CEB je najvýznamnejšou financujúcou bankou ŽSK, v minulosti už kraj prijal dva preklenovacie úvery.„Krátkodobé zdroje na predfinancovanie projektov financovaných z eurofondov umožnia preklenúť časový nesúlad medzi potrebou finančných prostriedkov na realizáciu projektov a poskytnutím nenávratných finančných príspevkov," skonštatovala vedúca ekonomického odboru Úradu ŽSK Katarína Gazdíková.Podľa základných podmienok poskytnutia úveru bude možné financie čerpať minimálne v dvoch a maximálne v ôsmich tranžiach do 30. júna 2025, pričom splatnosť úveru je vždy do troch rokov od čerpania jednotlivej tranže úveru.„V budúcom roku plánujeme na eurofondové investície využiť z preklenovacieho úveru 16 583 400 eur," uviedla Gazdíková.Financie smerujú predovšetkým do rekonštrukcie ciest II. triedy v regiónoch Horné Považie, Kysuce a Orava, a tiež na modernizáciu odborného vzdelávania vo viacerých stredných odborných školách.Sumu 1,9 milióna eur plánuje kraj využiť na projekt Na bicykloch okolo Váhu a 950-tisíc eur na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Námestove.