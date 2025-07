Žilinský kraj kritizuje radikálne zníženie podpory zriaďovaných divadiel, rozhodnutie Rady FPU považuje za likvidačné

Redukcia podpory výrazne poškodzuje divadelnú kultúru

Rozhodnutie Rady FPU neohrozuje len jednotlivé projekty

Kraj žiada zverejnenie dôvodov

9.7.2025 (SITA.sk) - Zníženie podpory pre projekty zriaďovaných divadiel výrazne poškodí divadelnú kultúru. Upozornil na to Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) , ktorý je znepokojený z rozhodnutia Rady Fondu na podporu umenia (FPU) v súvislosti s podporou divadelnej tvorby v roku 2025.Ako informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová , rozhodnutie zverejnili 26. júna a došlo ním k zásadnému zníženiu podpory projektov zriaďovaných divadiel, a to aj napriek odporúčaniam odborných komisií. Celková alokácia sa znížila z 250-tisíc eur na 75-tisíc eur. Podľa Žilinského kraja je to netransparentné, no najmä likvidačné pre mnohé divadelné inštitúcie na Slovensku."Takýto zásah do rozhodnutí odborných komisií bez predchádzajúceho informovania žiadateľov aj samotných komisárov, bez zverejnenia vecných dôvodov a bez odborného zdôvodnenia, považujeme za zásadný problém," vyhlásil ŽSK.Redukcia podpory totiž výrazne poškodzuje divadelnú kultúru aj v Žilinskom kraji, vrátane Slovenského komorného divadla Martin a Bábkového divadla Žilina, ktoré patria k profilovým regionálnym inštitúciám divadelnej tvorby.Ako Žilinský kraj priblížil, v minulých rokoch sa vďaka grantom z FPU mohli robiť nové inscenácie, vzdelávacie programy pre deti a festivaly, ktoré prispievali k formovaniu kultúrneho povedomia mladých a sprístupňovali kvalitné umenie aj v odľahlejších regiónoch ako Kysuce či Orava.ŽSK v tejto súvislosti pripomenul, že divadlá v pôsobnosti samospráv fungujú ako príspevkové organizácie a granty z FPU sú pre ich umeleckú činnosť kľúčovým doplnkovým zdrojom. Rozhodnutie Rady FPU preto podľa ŽSK neohrozuje len jednotlivé projekty, ale priamo narúša schopnosť divadiel napĺňať ich verejnoprospešné poslanie, realizovať nové inscenácie, vytvárať pracovné príležitosti pre tvorcov, zabezpečovať dostupnosť umenia a napĺňať očakávania verejnosti."Zarážajúce je, že k tomuto kroku dochádza krátko po deklarovanom úsilí Ministerstva kultúry SR o posilnenie spolupráce s krajmi. Na stretnutí zástupcov SK8 a ministerky kultúry dňa 18. júna odzneli vyjadrenia o potrebe systémovej komunikácie, otvoreného odborného dialógu a koordinácie medzi centrálnou a regionálnou úrovňou. Následné rozhodnutie Rady FPU je však v priamom rozpore s týmito vyjadreniami a spochybňuje dôveru v inštitucionálny rámec kultúrnej politiky štátu," upozornil ŽSK.Žilinský kraj vyjadril podporu zriaďovaným divadlám, ktoré boli dotknuté rozhodnutím Rady FPU a ocenil och dlhodobý prínos pre kultúrny život regiónov. Súčasne od FPU žiada prehodnotenie rozhodnutia Rady FPU, zverejnenie dôvodov zníženia alokácie a vrátenie sa k odborným návrhom, ktoré schválili komisie.ŽSK súčasne apeluje na Ministerstvo kultúry SR, aby dôsledne trvalo na dodržiavaní princípov transparentnosti, odbornosti a právnej legitimity pri rozhodovaní o podpore kultúrnych projektov a plnilo svoje verejné záväzky voči regiónom.ŽSK ďalej vyzval vládu a parlament, aby garantovali nezávislosť a odbornosť verejných grantových mechanizmov a chránili kultúrne inštitúcie pred politickými zásahmi, ktoré podľa kraja môžu mať dlhodobé negatívne následky pre rozvoj kultúry."Zásadné oslabenie divadelnej tvorby v regiónoch nie je len technickou otázkou rozpočtu. Ide o kultúrno-politické rozhodnutie, ktoré ovplyvní prístup občanov k umeniu, šancu mladých tvorcov na sebarealizáciu aj budúcnosť kultúrnej identity Slovenska," uzavrel ŽSK.