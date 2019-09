Žilinský kraj ponúka zľavy v prímestských autobusoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 13. septembra (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa od pondelka 16. septembra do nedele 22. septembra zapojí do Európskeho týždňa mobility a v prímestských autobusoch ponúka možnosť cestovať so zľavou až do výšky 47 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.Doplnila, že zľavy na cestovnom sa budú týkať všetkých cestujúcich, ktorí zaplatia jednosmerné obyčajné cestovné.uviedla hovorkyňa ŽSK.uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.ŽSK zaznamenal podľa Remencovej v rámci minuloročného týždňa mobility nárast počtu cestujúcich o 26 percent.uzavrela Jurinová.