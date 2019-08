Žilinský kraj spustil opravu desiatich mostov za viac ako 860.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Žilina 28. augusta (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil v týchto dňoch opravu desiatich mostov za viac ako 860.000 eur. Prvý z mostov by mal byť hotový do konca septembra, do konca tohto roka chce samosprávny kraj opraviť 14 mostov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.Doplnila, že samosprávny kraj vychádza z detailného plánu opráv, ktorý v máji schválili poslanci zastupiteľstva ŽSK. "Kvalitná infraštruktúra je veľmi dôležitá pre obyvateľov a pre ich bezpečnosť. Od štátu sme zdedili cesty a mosty, pričom mnohé z nich boli a sú v zlom stave. Rekonštruujeme ich priebežne podľa naliehavosti, nie iba pred voľbami či podľa straníckeho trička," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.Najrozsiahlejšia rekonštrukcia čaká most v obci Vrícko, na ktorom sa kompletne vymení mostný zvršok vrátane hydroizolácie. "Ďalšie rekonštrukcie mostov sa realizujú v regióne horné Považie v obciach Svederník, Dolná Tižina, Dlhé Pole, Zbyňov, v Turci v obciach Moškovec, Ivančiná, Lazany a na Kysuciach v Oščadnici a Vysokej nad Kysucou. Mosty sa opravujú počas čiastočnej uzávierky cesty, doprava je vedená do jedného jazdného pruhu," dodala Remencová.ŽSK podľa nej prísnejšie dohliada aj na kvalitu stavebných prác a stavebné akcie realizované externými firmami zastrešujú jednotlivé závody Správy ciest ŽSK. "Pracovníci týchto závodov kontrolujú kvalitu prác zhotoviteľa stavby a dohliadajú na dodržiavanie časového harmonogramu prác. Po ukončení stavebných prác a prevzatí diela začína plynúť záručná doba. Počas jej trvania kontrolujeme kvalitu stavebného diela a v prípade nedostatkov si budeme dôsledne uplatňovať nároky na reklamácie," upozornil podpredseda ŽSK Igor Janckulík.ŽSK vlastní 1417 kilometrov (km) ciest druhej a tretej triedy a 786 mostov. V nevyhovujúcom a havarijnom stave je približne 200 km ciest a v zlom a veľmi zlom stave 173 mostných objektov, uzavrela Remencová.