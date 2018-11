Žilka skončil tretí na turnaji Grand Prix v Haagu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Haag 18. novembra (TASR) - Na turnaji Grand Prix v Haagu dosiahol cenný úspech slovenský džudista Peter Žilka. V hmotnosti do 90 kg skončil tretí, keď v rozhodujúcom súboji zdolal Ukrajinca Nhabaliho na ippon.Peter Žilka z piatich zápasov štyri vyhral. Dôležité víťazstvo si pripísal hneď v úvodnom súboji s Brazílčanom Macedom, víťazom tohtoročného GP v Tbilisi, po ippone v 1:49 min.V ďalšom zápase zdolal Poliaka Kuczeru na waza-ari po vydarenom kontra chvate 15 sekúnd pred záverom. Vo štvrťfinále proti Holanďanovi Jesperovi Sminkovi stačilo Žilkovi 14 sekúnd, aby učimatu dotiahol do ipponu a postúpil do semifinále.Proti Španielovi Šerazašvilimu, majstrovi sveta tohto roku v Baku, to mal dosť zložité. Síce zápasil nebojácne, no Španiel po dvoch minútach získal waza-ari a minútu pred koncom hodil Žilku na ippon. V repasáži v boji o 3. miesto s Ukrajincom Nhabalim Žilka po vyrovnanom priebehu najskôr minútu pred koncom získal waza-ari a následne aj ippon za držanie.Ďalší Slováci sa výraznejšie nepresadili. Matej Poliak v hmotnosti do 66 kg nestačil v 1. kole na Bulhara Temelkova po ippone 15 sekúnd pred koncom normálneho času. Filip Štancel v -81 si síce poradil s Talianom Parlatim po ippone na začiatku záverečnej minúty, no potom ho vyradil domáci Holanďan Heijman s ipponom už po 13 sekundách. V -100 Mateja Hajasa zdolal na ippon vo vstupnom zápase Maďar Ohát po 38 sekundách.