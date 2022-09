Zima bude podľa Remišovej ťažká. Opatrenia a riešenia chce však nechať na Sulíkovho náhradníka

11.9.2022 (Webnoviny.sk) - Zima bude ťažká, a to nielen na Slovensku, ale i v Európskej únii . V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 to povedala vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová (Za ľudí).Remišová tvrdí, že riešenia pre domácnosti i firmy budú, a to či už v podobe energetických šekov, alebo iných opatrení. Konkrétnejšie opatrenia chce nechať na nového ministra hospodárstva. Dosiaľ podľa nej pomohli napríklad rodinám s deťmi, a to prídavkami na deti a daňovým bonusom. Taktiež spomenula zvyšovanie platov pre zamestnancov verejnej správ a rôzne jednorázové dávky. Remišová doplnila, že na riešeniach sa pracuje aj na európskej úrovni.Predseda strany HLAS-SD a poslanec parlamentu Peter Pellegrini tvrdí, že ľudia sa boja a už v súčasnosti majú problémy. Kritizoval tiež nedostatočnosť doterajších opatrení. Verejné financie sú podľa neho v takom stave, že je možné pomôcť domácnostiam s energiami.