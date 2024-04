Zima z Tatier odchádza pomaly, niekde sa ešte lyžuje

11.4.2024 (SITA.sk) - Vo Vysokých Tatrách sa lúčia s poslednými zvyškami snehu a zimnou sezónou. Aj napriek výraznému otepleniu sa však v niektorých častiach ešte stále lyžuje a lyžovačka bude pokračovať aj v ďalších dňoch. Nasledujúci víkend ale bude posledný, keď si návštevníci Hrebienka budú môcť pozrieť Tatranský ľadový dóm, ktorý bol už po jedenástykrát najväčšou atrakciou zimnej sezóny.Aj naďalej sa v týchto dňoch lyžuje v Lomnickom sedle a na Štrbskom Plese. „Po víkende sa denná lyžovačka v Lomnickom sedle končí, to znamená, že ak vydrží sneh, pokračovať s lyžovačkou sa bude na ďalší víkend," uviedol pre agentúru SITA hovorca prevádzkovateľa tatranských lyžiarskych stredísk Marián Galajda . Stredisko na Štrbskom Plese má podľa jeho slov dennú prevádzku naplánovanú do 21. apríla.Od 22. apríla je na Štrbskom Plese naplánovaná technická údržba lanových dráh, ktorá bude s prestávkami počas víkendov trvať do 7. júna. V Tatranskej Lomnici by mala, rovnako s prestávkami, trvať od 15. apríla do 22. mája. Aktuálne nepremáva pre jarnú údržbu pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok, a to do 18. apríla s výnimkou víkendu.