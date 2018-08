Zimbabwianske úrady zadržali opozičného lídra Tendaia Bitiho

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Harare 8. augusta (TASR) - V Zimbabwe v stredu zadržali známeho predstaviteľa opozície Tendaia Bitiho. Informovala o tom agentúra AP.Právnik Nqobizitha Mlilo podľa AP spresnil, že Bitiho zatkli v stredu, keď sa pokúšal dostať do susednej Zambie. Mlilo uviedol, že ďalšie podrobnosti zverejní neskôr.Biti, ktorý v koaličnej vláde v rokoch 2009-13 zastával funkciu ministra financií, je členom opozičného Hnutia za demokratickú zmenu (MDC-T) poukazujúceho na falšovanie výsledkov nedávnych prezidentských volieb v Zimbabwe. Podľa ústrednej volebnej komisie voľby vyhral Emmerson Mnangagwa, MDC však s týmto verdiktom nesúhlasí a avizovala, že oficiálne výsledky volieb napadne na súde.Minulý týždeň, ešte pred zverejnením oficiálnych výsledkov prezidentských volieb, práve Biti vyhlásil za ich víťaza opozičného kandidáta Nelsona Chamisu. Svoje víťazstvo ohlásil aj samotný Chamisa.V reakcii na to zimbabwianska ústredná volebná komisia vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že oznamovanie výsledkov hlasovania pred ich oficiálnym zverejnením je v rozpore so zákonom.Chamisa na tlačovej konferencii nazval minulý piatok, keď boli výsledky prezidentských volieb oznámené, za deňa vyzval ústrednú volebnú komisiu, aby namiestooznámila skutočné výsledky. Zverejnené výsledky označil zaChamisa, ktorý je lídrom opozičného Hnutia za demokratickú zmenu (MDC-T), získal podľa ústrednej volebnej komisie v prezidentských voľbách viac ako 44 percent hlasov, zatiaľ čo Mnangagwa takmer 51 percent, čo znamená, že zvíťazil už v prvom kole.Mnangagwa vlani v novembri nahradil v prezidentskom úrade dlhoročného autoritatívneho lídra Roberta Mugabeho, zosadeného počas nekrvavého vojenského prevratu.