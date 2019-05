Zimenová: Povinná predškolská dochádzka pripraví mladšie deti škôlku

Na snímke poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. mája (TASR) - Povinná predškolská dochádzka pre päťročné deti spôsobí, že až štvrtina mladších detí sa nedostane do škôlky. V diskusii o koaličnom návrhu to povedala Zuzana Zimenová z klubu SaS.Poukázala na súčasný nedostatok škôlok. Nie je podľa nej záruka nárastu počtu miest. Zimenová žiada nepokračovať v rozprave o návrhu. Malo by sa podľa nej počkať na systémové riešenie problému, nazdáva sa, že by s ním mohla prísť až nová vláda.Branislav Gröhling z SaS doplnil, že nechýbajú iba miesta v škôlkach, ale aj učiteľky a finančná garancia na koalíciou navrhnuté opatrenie. Koaličné strany kritizuje za to, že nemajú vyriešené základné veci, ale navrhujú pokutovať rodičov, ktorí deti na predškolskú dochádzku nedajú.Ľubomír Petrák zo Smeru-SD návrh obhajuje, pripomenul zámer vlády budovať škôlky. Poukázal na potrebu pomôcť najslabším skupinám, spomínal rómske deti. Nesúhlasí s názorom, že rodičia vždy najlepšie vedia, ako rozvíjať ich deti. Práve v rómskych rodinách to podľa Petráka rodičia neraz nevedia.Problém je podľa neho ale aj s mnohými bohatými rodičmi, pre ktorých je pod úroveň dávať svoje deti do bežných škôlok.doplnil a požiadal o podporu návrhu zákona.Koalícia v novele zákona o výchove a vzdelávaní navrhuje, aby predprimárne vzdelávanie v materských školách bolo pre päťročné deti povinné. Právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desiatich rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok.Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra 2020, pričom dosah na rozpočet by mal vtedy dosiahnuť 15.744.846 eur.