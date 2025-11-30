Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 30.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ondrej, Andrej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. novembra 2025

Zimná sezóna odštartovala prvou lyžovačkou v Jasnej, návštevníci sa môžu tešiť aj na novinku


Tagy: Jasná Liptov Lyžovačka Zimná sezóna

Do novej zimnej sezóny, ktorá oficiálne odštartovala v sobotu prvou lyžovačkou v Jasnej pod Chopkom, vkladajú Liptáci veľké očakávania. V zime je ...



Zdieľať
4_mfn8558 676x451 30.11.2025 (SITA.sk) - Do novej zimnej sezóny, ktorá oficiálne odštartovala v sobotu prvou lyžovačkou v Jasnej pod Chopkom, vkladajú Liptáci veľké očakávania. V zime je totiž región Liptov vyhľadávaný nielen lyžiarmi, ale aj dovolenkármi zo strany domácich Slovákov, ale aj Poliakov, Čechov, Rumunov, návštevníkov z Pobaltia či Maďarska, ale aj lyžiarov z Veľkej Británie a iných krajín.


Manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová zároveň pripomenula, že vďaka novému leteckému spojeniu Popradu s poľským mestom Gdaňsk sa Liptov od decembra otvára aj pre hostí od Baltského mora.

Liptáci sú na nasledujúcich päť mesiacov pripravení. "Hlavným cieľom návštevníkov bude aj túto zimu lyžovačka, ale výhodou nášho regiónu je nielen garancia snehu, ale aj široká ponuka ubytovacích kapacít všetkých kategórií a unikátne spojenie hôr a vody," uviedol predseda predstavenstva OOCR Region Liptov Ján Blcháč. Obrovskými lákadlami sú aj tamojšie vodné parky.

Skvelá správa


Od soboty sa lyžuje na severnej aj južnej strane Chopka. "Vďaka výkonnému technickému zasnežovaniu a tiež prírodnému snehu lyžujeme už na 17 kilometroch, čo je na prvé dni prevádzky skvelá správa," poznamenal riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš. Jednou z noviniek v stredisku je podľa jeho slov nová skikrosová trať s klopenými zákrutami, terénnymi vlnami a skokmi na zjazdovke Chaletová.

"Lyžiari sa môžu tešiť aj na večerné lyžovanie na najdlhšej osvetlenej zjazdovke v strednej Európe mimo Álp, ktorá má až 4,3 kilometra a zahŕňa zjazdovky Chaletová a Biela Púť," dodal. Počas zimy budú môcť lyžiari využiť viac ako 51 kilometrov lyžiarskych trás, z ktorých väčšina je technicky zasnežovaná.

Sezónu otvorilo aj ďalšie stredisko


Zimnú sezónu počas víkendu otvorilo aj ďalšie lyžiarske stredisko na Liptove, Ski Centrum Opalisko v Závažnej Porube. V stredisku Skipark Malinô Brdo zase chystajú nový snowpark vhodný pre začiatočníkov, ale aj skúsenejších jazdcov. Okrem toho sú počas sezóny v ponuke Liptova i iné menšie, atraktívne lyžiarske strediská.

"Snažíme sa byť ekologickí a držíme sa trendov. Aj túto zimu sme pre lyžiarov pripravili bezplatné skibusy. Nie je preto nutné ubytovať sa bezprostredne v blízkosti svahov, lebo skibusy prepájajú celý náš región," povedala riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.

Do Jasnej sa podľa nej lyžiari prepravia z Demänovskej doliny, z Liptovského Mikuláša i okolia Liptovskej Mary, z Bešeňovej aj z Liptovského Jána. Chýbať nebude ani skibus pre lyžiarov na Malinô Brdo, ktorý bude premávať z Ružomberka do Hrabovskej doliny.


Zdroj: SITA.sk - Zimná sezóna odštartovala prvou lyžovačkou v Jasnej, návštevníci sa môžu tešiť aj na novinku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jasná Liptov Lyžovačka Zimná sezóna
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Drucker odmieta strašenie, agenda ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti zostane zachovaná
<< predchádzajúci článok
Pumptrackovú dráhu majú už všetky štyri regióny v Košickom kraji, najnovšie pribudla v Trebišove – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 