|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 30.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ondrej, Andrej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. novembra 2025
Zimná sezóna odštartovala prvou lyžovačkou v Jasnej, návštevníci sa môžu tešiť aj na novinku
Tagy: Jasná Liptov Lyžovačka Zimná sezóna
Do novej zimnej sezóny, ktorá oficiálne odštartovala v sobotu prvou lyžovačkou v Jasnej pod Chopkom, vkladajú Liptáci veľké očakávania. V zime je ...
Zdieľať
30.11.2025 (SITA.sk) - Do novej zimnej sezóny, ktorá oficiálne odštartovala v sobotu prvou lyžovačkou v Jasnej pod Chopkom, vkladajú Liptáci veľké očakávania. V zime je totiž región Liptov vyhľadávaný nielen lyžiarmi, ale aj dovolenkármi zo strany domácich Slovákov, ale aj Poliakov, Čechov, Rumunov, návštevníkov z Pobaltia či Maďarska, ale aj lyžiarov z Veľkej Británie a iných krajín.
Manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová zároveň pripomenula, že vďaka novému leteckému spojeniu Popradu s poľským mestom Gdaňsk sa Liptov od decembra otvára aj pre hostí od Baltského mora.
Liptáci sú na nasledujúcich päť mesiacov pripravení. "Hlavným cieľom návštevníkov bude aj túto zimu lyžovačka, ale výhodou nášho regiónu je nielen garancia snehu, ale aj široká ponuka ubytovacích kapacít všetkých kategórií a unikátne spojenie hôr a vody," uviedol predseda predstavenstva OOCR Region Liptov Ján Blcháč. Obrovskými lákadlami sú aj tamojšie vodné parky.
Od soboty sa lyžuje na severnej aj južnej strane Chopka. "Vďaka výkonnému technickému zasnežovaniu a tiež prírodnému snehu lyžujeme už na 17 kilometroch, čo je na prvé dni prevádzky skvelá správa," poznamenal riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš. Jednou z noviniek v stredisku je podľa jeho slov nová skikrosová trať s klopenými zákrutami, terénnymi vlnami a skokmi na zjazdovke Chaletová.
"Lyžiari sa môžu tešiť aj na večerné lyžovanie na najdlhšej osvetlenej zjazdovke v strednej Európe mimo Álp, ktorá má až 4,3 kilometra a zahŕňa zjazdovky Chaletová a Biela Púť," dodal. Počas zimy budú môcť lyžiari využiť viac ako 51 kilometrov lyžiarskych trás, z ktorých väčšina je technicky zasnežovaná.
Zimnú sezónu počas víkendu otvorilo aj ďalšie lyžiarske stredisko na Liptove, Ski Centrum Opalisko v Závažnej Porube. V stredisku Skipark Malinô Brdo zase chystajú nový snowpark vhodný pre začiatočníkov, ale aj skúsenejších jazdcov. Okrem toho sú počas sezóny v ponuke Liptova i iné menšie, atraktívne lyžiarske strediská.
"Snažíme sa byť ekologickí a držíme sa trendov. Aj túto zimu sme pre lyžiarov pripravili bezplatné skibusy. Nie je preto nutné ubytovať sa bezprostredne v blízkosti svahov, lebo skibusy prepájajú celý náš región," povedala riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.
Do Jasnej sa podľa nej lyžiari prepravia z Demänovskej doliny, z Liptovského Mikuláša i okolia Liptovskej Mary, z Bešeňovej aj z Liptovského Jána. Chýbať nebude ani skibus pre lyžiarov na Malinô Brdo, ktorý bude premávať z Ružomberka do Hrabovskej doliny.
Zdroj: SITA.sk - Zimná sezóna odštartovala prvou lyžovačkou v Jasnej, návštevníci sa môžu tešiť aj na novinku © SITA Všetky práva vyhradené.
Manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová zároveň pripomenula, že vďaka novému leteckému spojeniu Popradu s poľským mestom Gdaňsk sa Liptov od decembra otvára aj pre hostí od Baltského mora.
Liptáci sú na nasledujúcich päť mesiacov pripravení. "Hlavným cieľom návštevníkov bude aj túto zimu lyžovačka, ale výhodou nášho regiónu je nielen garancia snehu, ale aj široká ponuka ubytovacích kapacít všetkých kategórií a unikátne spojenie hôr a vody," uviedol predseda predstavenstva OOCR Region Liptov Ján Blcháč. Obrovskými lákadlami sú aj tamojšie vodné parky.
Skvelá správa
Od soboty sa lyžuje na severnej aj južnej strane Chopka. "Vďaka výkonnému technickému zasnežovaniu a tiež prírodnému snehu lyžujeme už na 17 kilometroch, čo je na prvé dni prevádzky skvelá správa," poznamenal riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš. Jednou z noviniek v stredisku je podľa jeho slov nová skikrosová trať s klopenými zákrutami, terénnymi vlnami a skokmi na zjazdovke Chaletová.
"Lyžiari sa môžu tešiť aj na večerné lyžovanie na najdlhšej osvetlenej zjazdovke v strednej Európe mimo Álp, ktorá má až 4,3 kilometra a zahŕňa zjazdovky Chaletová a Biela Púť," dodal. Počas zimy budú môcť lyžiari využiť viac ako 51 kilometrov lyžiarskych trás, z ktorých väčšina je technicky zasnežovaná.
Sezónu otvorilo aj ďalšie stredisko
Zimnú sezónu počas víkendu otvorilo aj ďalšie lyžiarske stredisko na Liptove, Ski Centrum Opalisko v Závažnej Porube. V stredisku Skipark Malinô Brdo zase chystajú nový snowpark vhodný pre začiatočníkov, ale aj skúsenejších jazdcov. Okrem toho sú počas sezóny v ponuke Liptova i iné menšie, atraktívne lyžiarske strediská.
"Snažíme sa byť ekologickí a držíme sa trendov. Aj túto zimu sme pre lyžiarov pripravili bezplatné skibusy. Nie je preto nutné ubytovať sa bezprostredne v blízkosti svahov, lebo skibusy prepájajú celý náš región," povedala riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.
Do Jasnej sa podľa nej lyžiari prepravia z Demänovskej doliny, z Liptovského Mikuláša i okolia Liptovskej Mary, z Bešeňovej aj z Liptovského Jána. Chýbať nebude ani skibus pre lyžiarov na Malinô Brdo, ktorý bude premávať z Ružomberka do Hrabovskej doliny.
Zdroj: SITA.sk - Zimná sezóna odštartovala prvou lyžovačkou v Jasnej, návštevníci sa môžu tešiť aj na novinku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Jasná Liptov Lyžovačka Zimná sezóna
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Drucker odmieta strašenie, agenda ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti zostane zachovaná
Drucker odmieta strašenie, agenda ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti zostane zachovaná
<< predchádzajúci článok
Pumptrackovú dráhu majú už všetky štyri regióny v Košickom kraji, najnovšie pribudla v Trebišove – FOTO
Pumptrackovú dráhu majú už všetky štyri regióny v Košickom kraji, najnovšie pribudla v Trebišove – FOTO