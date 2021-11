Zimná údržba v Košiciach už začala, sypače už absolvovali prvé výjazdy počas mrazu

Tento týždeň sa na území mesta začalo so zimnou údržbou , ktorá podľa schváleného operačného plánu potrvá až do 31. marca 2022. Sypače už v noci absolvovali aj svoje prvé výjazdy, keď pre teploty okolo bodu mrazu posypávali cestu na Jahodnú a do Kavečian. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Adoptuj si chodník a zarábaj

Rýchlejšie aj kvalitnejšie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.11.2021 (Webnoviny.sk) -Mesto si od spoločnosti Kosit ako svojho zmluvného partnera na november zazmluvnilo 14 veľkých sypačov na cesty, 13 malých sypačov na chodníky a jeden nakladač. V zimných mesiacoch sa počty mechanizmov budú zvyšovať.Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa v zmysle plánu zimnej údržby budú prioritne udržiavať najmä miestne komunikácie I. a II. triedy, po ktorých jazdia autobusy MHD. Po nich prídu na rad vnútrosídliskové komunikácie, chodníky a parkoviská. Následne sa budú dočisťovať zastávky MHD a podchody.Po veľmi dobrých skúsenostiach zo zimnej sezóny 2020/21 sa Mesto Košice rozhodlo pokračovať v projekte Adoptuj si chodník a zarábaj. Záujemcovia o ručné odpratávanie snehu a ľadu, ktorí si to vyskúšali už počas uplynulej zimy, ale aj noví adepti, sa mohli od polovice októbra registrovať cez mobilnú aplikáciu Zimná údržba Mesto Košice.Jednotlivé úseky majú zväčša od 35 - 50 štvorcových metrov a ich dĺžka dosahuje okolo 15 - 35 metrov. V súčasnosti si svojho nového pána našlo už 650 zo 713 ponúkaných úsekov. Mesto každému zaregistrovanému záujemcovi postupne distribuuje vrecia s posypovým materiálom.„Veľmi nás teší opätovný záujem Košičanov o tento náš úspešný projekt, o ktorý sa zaujímajú viaceré slovenské mestá. Vďaka aktívnemu prístupu boli chodníky vyčistené nielen rýchlejšie a kvalitnejšie, ale ušetrili sme aj okolo 250-tisíc eur. Aj preto sme na túto sezónu rozšírili počet úsekov na adopciu na 713. Zostávajú nám ešte posledných osem percent neobsadených chodníkov najmä v mestských častiach Sever a Západ. Vyzývame preto každého, kto chce urobiť dobrý skutok a pomôcť svojmu mestu, zarobiť si od 300 do 500 eur a zlepšiť si svoju kondičku, nech si do svojho mobilu stiahne aplikáciu Zimná údržba Mesto Košice, zaregistruje sa a vyberie si zatiaľ neadoptovaný chodník,“ skonštatoval primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).Viac informácií o aplikácií Zimná údržba je možné nájsť na webstránke zimnaudrzba.kosice.sk, na otázky občanov zodpovedia zamestnanci mesta aj na e-mailovej adrese zima@kosice.sk.