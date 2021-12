Zimné aktivity a dekorácie

Ako si všímam, to sme viacerí a isté je to, že takýto čas a sezónu by sme mali využiť, vychutnať si jej atmosféru so všetkým, čo k tomu patrí. Pretože zimné aktivity rozhodne nie sú len o darčekoch.

Tráviť čas v útulnom domove

Pri nízkych teplotách pravdepodobne strávime veľa času vo svojom vlastnom dome. To sa určite stane útulnejším, ak si správne vyzdobíme svoje domovy. Respektíve môžeme sa postarať o to, že ak prídeme zmrznutí domov, príjemnú atmosféru v teple domova nám prinesú nové a vkusné dekoračné doplnky do interiérov.

Vyberať môžete napríklad z množstva umeleckých obrazov či moderných umeleckých plagátov s rôznymi zaujímavými vzormi. Celú podobizeň však ešte vylepšíte, ak sa okolo vyveseného obrázku budú nachádzať vkusné rámy, ktoré sú tu ako funkčným, tak aj estetickým základom.

A vyberte si ľubovoľný obraz či štýlový plagát, vsaďte na svoje pocity, či možno na niečo, čo by podľa vás ideálne prezentovalo aktuálnu vianočnú, novoročnú a zimnú náladu.

Pokiaľ ste fanúšikom umenia, pokojne vsaďte na váš preferovaný štýl alebo na motív, z ktorého by ste sa samozrejme mohli tešiť aj celoročne. Je to len na vás, no jedno je isté- na internete a v eshope nájdete bohatý výber tých najrôznejších výtvorov.

Prechádzky a kultúra

Ak nechcete zostať doma, zasnežený večer po meste má rozhodne svoje čaro. Či už sa rozhodneme pobehať svoje okolie, alebo zamierime do hlavného mesta a niekam, kde to kultúrne ale aj spoločensky žije. Vychutnať si tú mrazivú, hoci romantickú sezónu a ešte k tomu na výnimočnom meste, kde sa napríklad môžeme pokochať pamiatkami, hradmi, múzeami, ale aj výstavou umenia a zakončiť to príjemným posedením v reštaurácii, pri dobrom jedle a pití.

Hoci s tou návštevou a plnohodnotným prežitím kultúry v našom hlavnom meste je to v súčasnej protipandemickej situácii a s ňou spojenými nariadeniami skutočne otázne. Pravdepodobne bude mestský zážitok spojený maximálne len s návštevou obchodného centra, mnohé podniky, ale zrejme tiež múzeá a prehliadky umenia budú mať lockdown, či budú fungovať v obmedzenom režime.

Tešme sa z maličkostí

Odkedy celú zem zachvátila situácia s COVIDom, zvykli sme si, že aj zima je, čo sa týka zážitkov a kultúry- chudobnejšia. Ale nesmieme klesať na duchu, tešme sa z maličkostí. Napríklad z toho, ako keď z tuhej zimy prídeme domov a tu nás bude čakať hrejivá atmosféra, darčeky a všade okolo nová dekorácia, ktorá nám zakaždým zlepší náladu.

A možno viac, než spoločenským podujatiam a typickému mestskému životnému štýlu, môžeme začať konečne viac času venovať prírode. Romantickým prechádzkam zasneženým údolím na čerstvom, civilizáciou nepoškodenom vzduchu. A viac času by sme mali venovať aj sebe, svojej rodine a najbližším. Na záver by sme čas mali venovať aj svojim priestorom ,ktoré pravidelne obývame a postarať sa o ich väčšiu nápaditosť.