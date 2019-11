Zimné obdobie sa pre správu a údržbu ciest v Trnave začína 15.novembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 6. novembra (TASR) – Pre Správu a údržbu ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa začína obdobie zimnej údržby vozoviek 15. novembra. Odvtedy počas celej zimy 2019/20 jej jednotlivé strediská budú udržiavať 1599 km ciest 2. a 3. triedy. O ďalších niekoľko 100 km ciest 1. triedy sa SÚC stará na objednávku Bratislavského kraja. Operačný plán zimnej údržby ciest schválili v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Senici poslanci TTSK.Operačný plán určil poradie dôležitosti udržiavania komunikácií. V trnavskom regióne sú medzi najdôležitejšími cestné ťahy na bohunickú elektráreň, úsek Trnava – Trstín v smere na Bielu horu a Českú republiku, Trnava – obchvat, Sereď - Galanta. V senickom regióne majú prednosť pred ostatnými úseky od hraníc s Českou republikou do Kútov, smerom na Trnavu, cesta Skalica - Holíč a obchvat Skalice. V dunajskostredskom regióne je to okrem iných cesta Veľký Meder - hranica s Maďarskom, príjazd na Vodné dielo Gabčíkovo. Bez chemického posypu musia zostať úseky, kde je to vylúčené. Sú to železničné priecestia, ale i Krajinský most v Piešťanoch nad riekou Váh, vodný zdroj Jelka, úsek Moravský Svätý Ján - hranica s Českom, čo je záplavové územie rieky Morava, či prieťah Dunajským Klátovom, pretože je v chránenej krajinnej oblasti Žitný ostrov.Medzi nebezpečné úseky SÚC radí úsek na Havran za Piešťanmi pre stúpanie a množstvo zákrut, cesty z Trnavy do Cífera alebo Bučian, kde z polí navieva sneh, pri Vodnom diele Gabčíkovo a v okolí Dunajskej Stredy, kde sa rýchlo tvorí na ceste námraza, cestu z Moravského Svätého Jána do Veľkých Levár, vedúcu lesom, či viacero ďalších ciest na Záhorí, kde sú prudké klesania a stúpania.Na zimnú údržbu má SÚC k dispozícii 55 vlastných sypačov s radlicou, 50 traktorov s radlicou a 29 nakladačov, tri snehové frézy a tri nákladné autá. K tomu využíva podľa potreby ďalšie zmluvne dohodnuté mechanizmy.