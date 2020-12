Zimný štadión v Banskej Bystrici sa dočká rekonštrukcie, do prestavby investujú milióny eur (foto)

Kvalitné športovisko

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - Zimný štadión v Banskej Bystrici komplexne zrekonštruuje bratislavská firma INGSTEEL, spol. s r.o., ktorá vyhrala verejné obstarávanie.Ako na tlačovej konferencii po podpise zmluvy uviedol primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko, celková výška investície je 5,5 milióna eur, z ktorej 3,35 milióna eur je dotácia vlády SR v rámci podpory Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2022 a zvyšok financuje mestská spoločnosť MBB, a.s..Modernizáciou najstaršieho zimného štadióna na Slovensku vznikne o niekoľko mesiacov kvalitné športovisko spĺňajúce podmienky a trendy 21. storočia pre tréningovú a zápasovú činnosť hokejovej mládeže i dospelých."Dnešným podpisom zmluvy dochádza k historicky najväčšej rekonštrukcii oboch hál štadióna,“ uviedol vo štvrtok primátor a informoval tiež, že doteraz prebiehali len lokálne opravy."Apelovali sme na zhotoviteľa, aby pokiaľ to bude možné, nasadil všetky svoje sily a dokázal ten čas realizácie skrátiť, aby sa hokejisti mohli čo najskôr vrátiť na domáci ľad,“ dodal Nosko s tým, že zmluvný termín dokončenia je do 10 mesiacov od odovzdania staveniska, teda na jeseň budúceho roka.Hokejisti HC '05 Banská Bystrica našli v sezóne Tipos extraligy 2020/2021 prechodný domov v neďalekom Zvolene, v ktorom hrávajú svoje domáce súťažné súboje.Už začiatkom novembra sa začali práce na dokončení statického zabezpečenia drevenej nosnej konštrukcie haly A a práce spojené so zavedením kompletnej vzduchotechniky do oboch hál zimného štadióna vrátane priestorov, v ktorých predtým nebola.Klimatizácia umožní využívať zimný štadión aj počas letných mesiacov pri organizovaní kultúrnych a iných spoločenských podujatí."Obe haly sa dočkajú obnovy nielen vnútorných priestorov, ale aj vonkajších fasád. V hale A dôjde k vybúraniu celej západnej tribúny tzv. „béčka“, a vytvoreniu novej s vyššou kapacitou. Jej sklon bude prispôsobený tak, aby bol výhľad na bránkovú čiaru zabezpečený z každého miesta na tribúne. Pod ňou vznikne centrálny vstup, vďaka ktorému sa prepoja vnútorné priestory severnej a južnej tribúny,“ povedal k zásadným zmenám predseda predstavenstva MBB a. s. Dušan Argaláš."V zázemí pod západnou tribúnou pribudnú štyri nové rozľahlé šatne pre mladých hokejistov, nové centrálne sociálne zariadenia, športový obchod, reštaurácia a piváreň s krytou terasou i brúsiareň korčúľ,“ doplnil Argaláš a poznamenal, že v okolí zimného štadióna budú upravené aj spevnené plochy.Mesto Banská Bystrica si uvedomuje, že stavebná činnosť ovplyvní aj fungovanie hokejových klubov. Preto v návrhu rozpočtu na rok 2021 okrem samotnej dotácie na prevádzku zimného štadióna počíta aj s poskytnutím dotácie pre hokejovú mládež vo výške 120-ticíc eur a seniorského hokeja v objeme 150-tisíc eur.Zimný štadión v Banskej Bystrici je najstarším prekrytým zimným štadiónom na Slovensku, ktorý v roku 2016 oslávil 50 rokov svojho prekrytia.