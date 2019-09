Zimný štadión v Humennom má vynovené priestory

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Humenné 12. septembra (TASR) – Na budove Zimného štadióna v Humennom boli v letných mesiacoch realizované rekonštrukčné práce. Správa rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) do rozsiahlych opráv investovala približne 60.000 eur. Má ich zavŕšiť spojazdnenie vzduchotechniky, pre TASR to uviedol poverený riaditeľ SRaŠZ Peter Ždiňák.V rámci rekonštrukcie obnovili na zimnom štadióne chladenie a chladiacu vežu, sociálne zariadenia spolu s ústredným kúrením a tepelnou reguláciou, opravili svietidlá nad ľadovou plochou a v chodbe po obvode štadióna. Vymaľovali aj celú prevádzkovú budovu a boli tiež vymenená sklá po obvode zimného štadióna.Ako Ždiňák uviedol, počas letných mesiacov plánovali spojazdniť aj vzduchotechniku.povedal s tým, že vďaka nej by bolo na zápasoch teplejšie, čím by sa zvýšil komfort divákov. Ako doplnil, zrekonštruovať ju chcú do konca mesiaca a spustiť najneskôr do konca roka. Obnovu majú realizovať interní údržbári. Náklady by podľa Ždiňáka mali predstavovať niekoľko sto eur, budú financované z rozpočtu SRaŠZ.Súčasťou obnovy zimného štadióna bolo aj zabezpečenie novej elektrickej rolby. Podľa informácií Michaely Dochánovej z tlačového referátu mestského úradu, Humennému ju poskytol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v rámci prenájmu. Ten je podľa Ždiňáka spoplatnený sumou 2200 eur bez DPH mesačne s tým, že po 60 mesiacoch nájmu bude môcť mesto rolbu od SZĽH odkúpiť za jedno euro. Počas doby prenájmu sa na zariadenie vzťahuje bezplatný záručný servis.