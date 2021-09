Zimný štadión v Prešove už otvorili, diváci budú sedieť na nových sedačkách za 370-tisíc eur (foto)

Prešov

Cieľom bol plynulý štart Tipos extraligy

Prešov

Cena sedadiel bola nakoniec nižšia

Prešov

Prešov

Na štadióne pribudlo viacero noviniek

Prešov

Chýba ešte nová tréningová hala

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - Mestov piatok oficiálne otvorilo zrekonštruovaný zimný štadión, na ktorý už budú mať prístup aj diváci. Pred piatkovým prvým extraligovým zápasom prešovských hokejistov proti Banskej Bystrici je na ňom namontovaných už všetkých 3 505 nových sedadiel za 370-tisíc eur s DPH.Zhotoviteľ po dohode s mestom zrealizoval práce v predstihu ešte pred zmluvne dohodnutým októbrovým termínom, s cieľom zabezpečiť plynulý štart najvyššej hokejovej súťaže."Vlani sme úspešne ukončili najväčšiu rekonštrukciu zimného štadióna od jeho vzniku s cieľom vytvoriť v Prešove modernú a bezpečnú halu, ktorá bude základom pre rozvoj prešovského hokeja. Teraz oficiálne otvárame štadión aj pre verejnosť a teší ma, že fanúšikovia budú môcť sledovať prvý extraligový zápas v Prešove po 23 rokoch z úplne nových sedadiel,“ uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová pred podvečerným stretnutím nového prešovského extraligového klubu proti Banskej Bystrici.Celková vysúťažená cena sedadiel, vrátane ich montáže, je 370-tisíc eur s DPH. Cena je oproti pôvodne predpokladanej sume takmer o 80-tisíc eur nižšia. Mestozískalo na nákup sedačiek aj dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Výzvy pre región vo výške 175-tisíc eur."Chcem sa v prvom rade poďakovať športovej verejnosti za trpezlivosť. Niekedy to je nervák v športe a hokeji, bol to nervák aj tie tri roky čakania. Ale výsledok je tu a môžeme sa pozerať na krásny zrekonštruovaný zimný štadión. Verím, že aj úvodný extraligový zápas bude úspešný pre Prešovčanov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Nové sedadlá sú v tmavočervenom odtieni a sú rozdelené do troch kategórií na základné (3 440 kusov), nadštandardné (48 kusov) a VIP (17 kusov). Spoločným prvkom všetkých sedadiel je akustická úprava zo spodnej strany sedáku. Dodávateľom a realizátorom prác bola spoločnosť Pesmenpol spol. s r.o.ako víťaz verejnej súťaže.Mestotento rok zrealizovalo na štadióne aj inštaláciu ďalších, pre extraligu nevyhnutných technologických prvkov. Turnikety boli vybavené novým softvérom a hardvérom s nadstavbou na skenovanie vstupeniek. Pribudol nový kamerový systém s videorozhodcom, údržbou prešlo vykurovanie časti priestorov štadióna a spustená do prevádzky bola aj kompletná infraštruktúra s predprípravou pre vybudovanie bufetov.Okrem toho prešli údržbou aj kompresory a ďalšie technické zariadenia v interiéri budovy. Mesto postupne vyčlenilo na zabezpečenie podmienok pre extraligu, nový hokejový klub a prevádzku štadióna podporu v celkovej výške viac ako milión eur."Som rád, že pred prvým zápasom sa nám podarilo dotiahnuť všetko do konca a bez akýchkoľvek problémov a obmedzení môžeme odohrať po 23 rokoch prvý extraligový zápas,“ skonštatoval prezident prešovského klubu, ktorý vznikol presunom extraligovej licencie z Detvy, Róbert Ľupták. Prvú etapu rekonštrukcie zimného štadióna, postaveného v roku 1967, ukončilo mesto v závere minulého roka. Stála takmer 4,9 milióna eur s DPH. Ako dodala primátorka mesta, potrebná je ešte druhá etapa rekonštrukcie, zahrňujúca zateplenie štadióna a vzduchotechniku. Stáť by mala odhadom 2,5 až tri milióny eur.Potrebné je tiež podľa nej zabezpečiť vybudovanie novej tréningovej haly. V tomto smere očakáva mesto pomoc aj od štátu, respektíve Slovenského zväzu ľadového hokeja , keďže samospráva už podľa Turčanovej nemá ďalšie zdroje na tieto investície."Som presvedčená, že keby sme využili ponuku zo zahraničia, kedy chcel investor postaviť nový moderný štadión za 20 miliónov dolárov, dnes by sme možno mali nový, moderný štadión a vyhli by sme sa problémom, ktoré sme mali. Ale rešpektovala som stanovisko odbornej verejnosti, že chcú zachovať túto jedinečnú stavbu. Náš štadión naozaj bude výnimočný, lebo takéto lanová konštrukcia je asi jediná tam, kde je aj ľadová plocha, lebo to nie je vhodné. Aj preto naozaj apelujem na to, že tu potrebujeme čím skôr dostať kvalitnú vzduchotechniku,“ dodala primátorka mesta.