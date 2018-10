Zimný Uprising prinesie do Bratislavy jamajské reggae hviezdy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) – Prvý decembrový deň zahrejú Bratislavu tropické rytmy reggae už po deviaty raz. V sobotu 1. decembra vystúpia na Uprising Winter Edition dve etablované jamajské hviezdy, Jah Mason a Turbulence, sprevádzať ich bude kapela Fireman Crew. Fanúšikov čaká noc plná kvalitného reggae a dancehallu v Ateliéri Babylon so svetovými hosťami a pestrým výberom z domácej scény. TASR informoval PR manažér Sveťo Moravčík.So svojou uvedomelou hudbou, charakteristickým raketovým flowom a vyše 25 rokmi skúseností sa radí medzi najlepších žijúcich reggae interpretov. Jah Mason je so svojou tvorbou a vysoko energickou show obľúbený po celom svete. Na Slovensko sa v zime vráti po dlhých deviatich rokoch a poteší aj našich fanúšikov. Autora známeho hitu Princess Gone môžno poznať aj z albumu Inna Jamdown od kapely Medial Banana, na ktorý prispel svojou Ganja Medley.Vo svete reggae hudby sa pohybuje už takmer 20 rokov, no u nás sa tento rok predstaví po prvýkrát - jamajský reggae & dancehall spevák Turbulence. Pravý rastafarián, ktorý sa z geta vďaka hudbe vypracoval na výslnie. O prelom jeho kariéry sa postarala pieseň Notorious (2004), ktorá sa umiestnila na prvých miestach reggae a dancehall rebríčkov na Jamajke, v New Yorku, Londýne či Japonsku. V roku 2007 sa objavil v dokumentárnom filme Rise Up, ktorý zachytil svet undergroundovej hudby na Jamajke, a tiež aj jeho rozkvet a cestu k medzinárodnému úspechu. Dokument si získal uznanie svetových médií aj viacero ocenení.