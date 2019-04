Zisk aj tržby Harley-Davidson v 1. kvartáli klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. apríla (TASR) - Americký výrobca ikonických motoriek Harley-Davidson zaznamenal v 1. kvartáli 2019 pokles tržieb aj zisku, ale menší, ako odhadovali analytici.Harley-Davidson v utorok oznámil, že jeho čistý zisk sa v prvých troch mesiacoch roka znížil na 127,95 milióna USD (113,73 milióna eur), čo predstavuje 80 centov na akciu, zo 174,76 milióna USD alebo 1,03 USD na akciu v rovnakom období minulého roka.Po vylúčení nákladov na reštrukturalizáciu a ďalších jednorazových položiek dosiahol Harley-Davidson za tri mesiace do konca marca upravený zisk 98 centov na akciu.Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, mu predpovedali menší zisk, a to 82 centov na akciu.Tržby spoločnosti sa v uplynulom štvrťroku znížili na 1,20 miliardy USD z 1,36 miliardy USD v minulom roku.Tržby firmy v zahraničí pritom klesli o 3,3 % a na domácom trhu v USA sa znížili o 4,2 %.(1 EUR = 1,1250 USD)