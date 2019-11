Zisk aj tržby Toyoty v 2. štvrťroku vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 7. novembra (TASR) - Japonský automobilový gigant Toyota vo štvrtok oznámil, že jeho zisk aj tržby v 2. štvrťroku finančného roka 2019/20 vzrástli. Prispelo k tomu zvýšenie globálneho odbytu aj zlepšenie podnikania v severoamerických závodoch.Prevádzkový zisk najväčšieho výrobcu áut v Japonsku sa za tri mesiace do konca septembra 2019 zvýšil na 662,3 miliardy jenov (5,48 miliardy eur) z 579,1 miliardy JPY v rovnakom období vlani. To bol najvyšší prevádzkový zisk spoločnosti Toyota od obdobia júl - september 2015. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, predpovedali Toyote prevádzkový zisk v 2. kvartáli 592,3 miliardy JPY.Čistý zisk dosiahol v 2. štvrťroku 592 miliárd JPY a prekonal odhady analytikov, ktorí očakával 509,01 miliardy JPY. Za celý prvý polrok, od začiatku apríla do konca septembra, vzrástol čistý zisk automobilky o 2,6 % na 1,27 bilióna JPY.Tržby sa v 2. štvrťroku zvýšili o 4,5 % na 7,64 bilióna JPY, zatiaľ čo analytici počítali s tržbami 7,42 bilióna JPY.Toyota nezmenila svoju predpoveď a za celý rok do konca marca 2020 naďalej očakáva prevádzkový zisk 2,4 bilióna JPY, čo predstavuje mierny pokles z 2,47 biliónov JPY za minulý rok.Automobilka predala na celom svete v období júl - september 2,75 milióna vozidiel, čo bolo viac ako 2,18 milióna kusov pred rokom. Predaj v Severnej Amerike, na najväčšom trhu spoločnosti Toyota, vzrástol o 5,6 % a v Ázii vrátane Číny sa zvýšil o 3,4 %.(1 EUR = 120,88 JPY)