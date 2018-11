Zisk Allianzu v 3. kvartáli vzrástol viac, ako sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 9. novembra (TASR) - Nemecká poisťovňa Allianz, najväčšia v Európe, zaznamenala v 3. štvrťroku nárast zisku. A väčší, ako jej predpovedali analytici. Vďačí za to lepším výsledkom v poisťovníctve a správe aktív.Čistý zisk nemeckého poisťovacieho gigantu sa za tri mesiace do konca septembra 2018 zvýšil na 1,92 miliardy eur z 1,57 miliardy eur pred rokom. A jeho tržby vzrástli o 7,9 % na 30,5 miliardy eur z vlaňajších 28,3 miliardy eur.Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, predpovedali Allianzu čistý zisk 1,89 miliardy eur a tržby 29,22 miliardy eur.Zisk na akciu v 3. kvartáli tohto roka stúpol na 4,54 eura z 3,52 eur/akcia pred rokom.Prevádzkový zisk sa zvýšil o 20,6 % na 2,99 miliardy eur z 2,48 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Prispeli k tomu aj nižšie náklady na prírodné katastrofy.Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť uviedla, že je na ceste dosiahnuť tohoročné ciele.