Zisk Amazonu prekonal vo 4. kvartáli 3 miliardy USD

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle 1. februára (TASR) - Americký internetový obchod Amazon oznámil za 4. kvartál minulého roka rast zisku o 63 %. Výsledky podporil rast tržieb v kľúčovom predvianočnom období, ktorý dosiahol takmer 20 %. Zisk aj tržby tak výrazne prekonali očakávania trhov, na druhej strane, vyhliadky Amazonu na tento kvartál sú o niečo horšie, než predpokladali analytici.Amazon oznámil, že za 4. štvrťrok minulého roka dosiahol čistý zisk 3,03 miliardy USD (2,64 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 6,04 USD. V rovnakom období minulého roka dosiahol zisk 1,86 miliardy USD (3,75 USD/akcia). Zisk firmy tak prekonal 1 miliardu USD piaty kvartál po sebe. Výsledok je o to priaznivejší, ak sa vezme do úvahy, že čistý zisk za 4. štvrťrok 2017 podporila daňová reforma.Tržby vzrástli takmer o 20 % na 72,38 miliardy USD zo 60,45 miliardy USD v rovnakom období predchádzajúceho roka. Analytici očakávali ich zvýšenie na 71,87 miliardy USD.Veľkou mierou k rastu tržieb prispel kľúčový región Severnej Ameriky. Kvartálne tržby na tomto trhu dosiahli 44,12 miliardy USD, čo medziročne znamená rast o 18 %.Čo sa týka vyhliadok na tento štvrťrok, Amazon predpokladá, že tržby dosiahnu od 56 miliárd do 60 miliárd USD. Odhad tak zaostal za prognózou analytikov, ktorí počítajú v 1. kvartáli s tržbami na úrovni takmer 61 miliárd USD.(1 EUR = 1,1488 USD)