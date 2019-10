Zisk Amazonu sklamal očakávania trhu, jeho akcia padla o 9 percent

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle 25. októbra (TASR) - Zisk Amazonu v 3. kvartáli aj napriek boomujúcemu predaju cez internet a prudko rastúcim cloudovým službám klesol a sklamal očakávania trhu. To bolo prvé zníženie zisku za vyše roka. Dôvodom bol nárast nákladov spôsobený napríklad investíciami do služby doručenia nákupu do druhého dňa. Akcie koncernu v poburzovom obchodovaní prudko oslabili.Čistý zisk za tri mesiace od júla do septembra medziročne klesol o 28 % na 2,1 miliardy USD (1,9 miliardy eur), uviedol najväčší online obchod na svete vo štvrtok (24. 10.) po zatvorení newyorskej burzy. Zisk na akciu predstavoval 4,23 USD, pričom analytici v priemere očakávali 4,62 USD. Prevádzkový zisk sa znížil na 3,2 miliardy USD z 3,7 miliardy USD.Tržby medziročne vzrástli o 24 % na 70 miliárd USD. Analytici predpovedali 68,8 miliardy USD. Trh však sklamali vyhliadky týkajúce sa vianočnej sezóny. Amazon očakáva v poslednom kvartáli tržby v pásme 80 miliárd USD až 86,5 miliardy USD, pričom prognózy analytikov boli podstatne vyššie. Jedným z dôvodom je aj pritvrdenie konkurencie, keď napríklad Walmart výrazne posilnil svoj online predaj.Akcie Amazonu v poburzovom obchodovaní padli až o 9 %, čo znížilo trhovú kapitalizáciu koncernu približne o 80 miliárd USD.(1 EUR = 1,1128 USD)