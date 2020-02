Zisk automobilky Fiat Chrysler v štvrtom kvartáli minulého roka stúpol o vyše tretinu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.2.2020 (Webnoviny.sk) - Rekordný predaj nákladných vozidiel Ram a uvedenie nového auta Jeep Gladiator pomohlo tomu, že zisk taliansko-americkej automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) v štvrtom kvartáli vzrástol o viac ako tretinu.Fiat Chrysler, ktorý je v procese zlúčenia s francúzskym konkurentom PSA Peugeot , za tri mesiace, do 31. decembra, vykázal čistý zisk 1,58 mld. eur. V rovnakom kvartáli pred rokom bol v sume 1,17 mld. eur.Generálny riaditeľ FCA Mike Manley označil rok 2019 za "historický rok", pričom to odôvodnil posilnením finančnej pozície a investíciami do kľúčových produktov. Avšak globálne dodávky vozidiel firmy FCA v minulom roku oslabili o 9 percent na 4,4 milióna.Podľa automobilky dôvodom bolo zníženie zásob dílerov v Severnej Amerike a nižšie dodávky spoločného podniku v Číne. Fiat Chrysler potvrdil svoj plán pre rok 2020, ktorý ráta s upraveným ziskom pred zdanením a odpismi na úrovni vyše 7 mld. eur.