Zisk automobilky Geely, vlastníka značky Volvo, v 1.polroku klesol

Peking 21. augusta (TASR) - Čínska spoločnosť Geely Automobile Holdings zaznamenala v 1. polroku 2019 výrazný pokles zisku. Dôvodom je zníženie dopytu na domácom automobilovom trhu, najväčšom na svete. A predpovedá neistý výhľad aj vo zvyšku roka.Geely, popredný svetový výrobca automobilov vďaka investíciám do švédskej značky Volvo a nemeckého koncernu Daimler, v stredu oznámil, že v 1. polroku dosiahol čistý zisk 4,01 miliardy jüanov (512,92 milióna eur). Vlani v rovnakom období mal pritom zisk 6,67 miliardy CNY. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv odhadovali, že Geely za dané obdobie dosiahne zisk 4,78 miliardy CNY.Zisk v 1. polroku „negatívne ovplyvnili väčšie zľavy a stimuly na redukciu zásob pred oficiálnym zavedením nových prísnejších emisných noriem v niektorých oblastiach Číny v júli,“ uviedla spoločnosť Geely vo svojom vyhlásení.Tržby za 1. polrok klesli na 47,56 miliardy CNY z vlaňajších 53,71 miliardy CNY.Koncern Geely predal za šesť mesiacov do konca júna 651.680 vozidiel. To bolo približne o 15 % menej ako v rovnakom období minulého roka.Hoci čínska vláda začala zavádzať opatrenia na stimulovanie dopytu po automobiloch, trh s osobnými vozidlami v Číne vykazuje len malé známky zlepšenia. A zároveň obchodný spor medzi USA a Pekingom zvyšuje neistotu, čo tiež podkopáva oživenie dopytu po autách v Číne.Geely minulý mesiac znížil svoj cieľ v predaji v tomto roku na 1,36 milióna z 1,51 milióna áut.Čínska spoločnosť minulý rok predala 1,5 milióna automobilov, o 20 % viac ako v roku 2017.(1 EUR = 7,8180 CNY)